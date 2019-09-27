Son Dakika Haberleri: Endonezya'yı vuran 6.5 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 23'e çıktı
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Endonezya'yı vuran 6.5 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 23'e çıktı

1 saat önce

Endonezya'nın Maluku eyaletinde perşembe günü meydana gelen depremde en az 23 kişi hayatını kaybetti. 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar 100'e yakın artçı sarsıntı meydana geldi

Endonezya'yı vuran 6.5 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 23'e çıktı, System.String[]

Endonezya'nın Maluku eyaletinde perşembe günü meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde en az 23 kişi hayatını kaybetti.


Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) Başkanı Agus Wibowo, deprem nedeniyle Ambon bölgesinde göçen evlerin altında kalan 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

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Maluku, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:45 
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