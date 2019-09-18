Endonezya zehirli atık içeren çöpleri Avustralya'ya iade ediyor
51 dakika önce
Endonezya gümrük yetkilileri, Avustralya'dan gelen zehirli kimyasal atıklarla dolu en az 9 çöp konteynerini geri göndermeyi planladıklarını açıkladı.
Endonezya gümrük yetkilileri, Avustralya'dan gelen zehirli kimyasal atıklarla dolu en az 9 çöp konteynerini geri göndermeyi planladıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:27
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