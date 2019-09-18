Son Dakika Haberleri: Endonezya zehirli atık içeren çöpleri Avustralya'ya iade ediyor
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Endonezya zehirli atık içeren çöpleri Avustralya'ya iade ediyor

51 dakika önce

Endonezya gümrük yetkilileri, Avustralya'dan gelen zehirli kimyasal atıklarla dolu en az 9 çöp konteynerini geri göndermeyi planladıklarını açıkladı.

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Endonezya gümrük yetkilileri, Avustralya'dan gelen zehirli kimyasal atıklarla dolu en az 9 çöp konteynerini geri göndermeyi planladıklarını açıkladı.

Endonezya zehirli atık içeren çöpleri Avustralya'ya iade ediyor

Avustralya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:27 
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