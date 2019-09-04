Son Dakika Haberleri: Endonezyalı adam eşini "ısırarak" öldürdü
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Endonezyalı adam eşini "ısırarak" öldürdü

4 saat önce

Endonezya'da eşinin boynundan ısırdığı kadın hayatını kaybetti.

Endonezyalı adam eşini

Endonezya'da eşinin boynundan ısırdığı kadın hayatını kaybetti.

Kompas tv kanalının haberine göre, Sulawesi Adası'nda Kolaka bölgesine bağlı Tobua köyünde yaşayan bir kadın, kocasının boynundan ısırması sonucu ağır yaralandı.

Kadının kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıklayan bölge yetkilileri, olayın ardından kaçan adamın ise köy yakınında gizlendiği çalılık alanda yakalandığını belirtti.

Ailenin yakınları ise saldırgan kocanın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti.

Sulavesi Adası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:10 Kaynak: AA
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