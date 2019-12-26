Endonezyalı badminton antrenöründen Türk antrenörlere eğitim

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Özmekik: Aohmad Hamad ile Türk badmintonuna hizmet etmek amacıyla yeniden bir araya geldik

Aohmad Hamad: Bir şeyler öğrenmek için çabalayan antrenörlere eğitim vermek benim için de ayrıcalıktır

ANKARA, - Türkiye Badminton Federasyonu'nun düzenlendiği 4'üncü ve 5'inci Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu ve Antrenör Gelişim Semineri, federasyonun Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başladı. Federasyon Başkanı Murat Özmekik'in daveti üzerine, Endonezya'nın dört büyük kulübünden biri olan Mutiara'nın antrenörü Umar Aohmad Hamad, badminton antrenörlerinin eğitimi için Türkiye'ye geldi.

Türk badmintonuna milli sporcu yetiştiren ve Türkiye şampiyonalarında derece kazandıran antrenörlerin eğitiminin önemli olduğunu vurgulayan Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Daha önce de Türkiye'de misafir ettiğimiz Endonezyalı antrenör Umar Aohmad Hamad'la Türk badmintonuna hizmet etmek amacıyla yeniden bir araya geldik. Badminton Federasyonu olarak öncelikli hedeflerimizden biri antrenörlerimizin gelişiminin önemi; bu yüzden daha çok antrenöre ulaşabilmek adına antrenör Umar'ı ülkemize davet ettik. Düzenlediğimiz seminer ve kurslarımızla 100'e yakın badminton antrenörüne 2 grup halinde eğitim verilecek. Türkiye'ye gelerek badminton Türk antrenörlerine eğitim veren Umar hocaya teşekkürlerimi iletiyorum. 2020 yılında da antrenör eğitimlerimize devam edeceğiz" dedi.

HAMAD: BİR ŞEYLER ÖĞRENMEK İÇİN ÇABALAYAN ANTRENÖRLERE EĞİTİM VERMEK BENİM İÇİN DE AYRICALIKTIR