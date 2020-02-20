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Endonezyalı bakandan yoksulluğa çözüm: Zenginler fakirlerle evlensin
6 saat önce
Endonezya Kalkınma ve Kültür Bakanı Muhadjir Effendy, zenginlerin insanların fakirlerle evlenmesini tavsiye ederek "Bu sayede ülkedeki fakirlik oranı da azalacaktır" dedi
Endonezya Kalkınma ve Kültür Bakanı Muhadjir Effendy, zenginlerin fakirlerle evlenmesini tavsiye ederek "Bu sayede ülkedeki fakirlik oranı da azalacaktır" dedi.
Bakan Effendy, dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da müminlerin İslam öğretisindeki "kendinizle eşit kişilerle evlenin" sözünü de yanlış yorumlandığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:22
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