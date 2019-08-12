Son Dakika Haberleri: Endonezyalı çocuklar biriktirdikleri paralarıyla kurbanlık aldı
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Endonezyalı çocuklar biriktirdikleri paralarıyla kurbanlık aldı

42 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Endonezyalı çocuklar biriktirdikleri paralarıyla kurbanlık BOGOR - Endonezya'nın Bogor kentinde yaşayan Antoni (12), Ebu Bekar Sıddık (13), Zülal (11), Syauqi (11), Fauzan (11), Sukatma (12), ve Yudi (18) isimli 7 çocuk bir yıl boyunca biriktirdikleri paralarıyla kurbanlık...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Endonezyalı çocuklar biriktirdikleri paralarıyla kurbanlık BOGOR - Endonezya'nın Bogor kentinde yaşayan Antoni (12), Ebu Bekar Sıddık (13), Zülal (11), Syauqi (11), Fauzan (11), Sukatma (12), ve Yudi (18) isimli 7 çocuk bir yıl boyunca biriktirdikleri paralarıyla kurbanlık satın aldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:44 Kaynak: AA
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