Video: Endonezyalı Ekonomist: Çin Sürdürülebilir Ekonomik Büyümeyi Devam Ettirecek - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Endonezyalı Ekonomist: Çin Sürdürülebilir Ekonomik Büyümeyi Devam Ettirecek

31.08.2022 09:02
Video: Endonezyalı Ekonomist: Çin Sürdürülebilir Ekonomik Büyümeyi Devam Ettirecek

Endonezyalı düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Araştırmaları Merkezi'nden bir ekonomist, Çin'in sürdürülebilir ekonomik büyümeyi devam ettireceğini söyledi.

Endonezyalı düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Araştırmaları Merkezi'nden bir ekonomist, Çin'in sürdürülebilir ekonomik büyümeyi devam ettireceğini söyledi.

BHİMA YUDHİSTİRA, Endonezya düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Çalışmaları Merkezi'nin Direktörü

"Bölgede, özellikle Çin'de büyük bir iyileşme, büyük bir toparlanma olacağını düşünüyorum. İmalat sektöründen görüyoruz ki, iyi bir gelişme olacak. Ardından imalat PMI, yani satın alma yöneticileri endeksi, bence gelişiyor. Ayrıca bazı sektörlerde ham madde alımı, yeni teknoloji ekipman alımı da artıyor.

Birincisi devlet müdahaleleri ile ilgili. Çin hükümeti düzgün şeyler yapıyor. Örneğin, faiz oranını artırmak yerine, özellikle tüketiciler için, emlak sektörü için kredi büyümesini sağlamak amacıyla faiz oranını düşürdüler. Mali açıdan, sektör oyuncularına mali ve mali olmayan birçok teşvik verildiğini düşünüyorum. ve Çin'in dijitalleşme, dijital ekonomi ve ödeme sistemini geliştirme taahhüdünün, orta vadede sürdürülebilir ekonomik büyümeye çok destek vereceğini düşünüyorum.

Bir sonraki ivme ise artan iç talep ve ihracat. Çin'in gördüğümüz gibi, özellikle Güneydoğu Asya'da bölgeye çok sayıda sanayi ürünü ve elektronik otomotiv ürünleriyle katkı sağlamasından dolayı ihracatta çok fazla artış ve ciddi bir toparlanma görüyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor.

YORUMLAR
500
İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat 1.150 liraya yükseltildi İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat 1.150 liraya yükseltildi Çinli Bilim İnsanları Tibet Antiloplarının Korunmasına İha'larla Destek Oluyor Çinli Bilim İnsanları Tibet Antiloplarının Korunmasına İha'larla Destek Oluyor Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Yeşil Kalkınmayı Ön Plana Çıkaracak Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Yeşil Kalkınmayı Ön Plana Çıkaracak
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Endonezyalı Ekonomist: Çin Sürdürülebilir Ekonomik Büyümeyi Devam Ettirecek - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
15:03 Diploması iptal edilen doçentin Şırnak Üniversitesi'ndeki görevine devam ettiği öne sürüldü
14:42 Polisi darbeden AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı
14:33 Rangers'ta Rıdvan Yılmaz şov!
14:13 Gaziantep'teki feci kazada ölen sağlık personeli, saatler öncesinde çocuğuyla helalleşmiş
14:11 Cristiano Ronaldo persona non grata! Eğer iddia edilen takıma giderse kariyeri dip yapabilir
13:51 Ege'deki depremlerin ardından tedirgin eden sözler: 5.7 ile 6.8 arasında değişen depremler olabilir
13:40 İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat 1.150 liraya yükseltildi
13:35 Eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için tetikçi tutmuştu! 6 ayrı suçtan aranan Yağmur Sarnıç yakayı ele verdi
13:34 Kuşadası 2 kere sallandı! Vatandaş sokağa döküldü
13:17 Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 15:07:37. #1.13#
SON DAKİKA: Video: Endonezyalı Ekonomist: Çin Sürdürülebilir Ekonomik Büyümeyi Devam Ettirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement