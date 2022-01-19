Endonezyalı genç çektiği selfielerle milyoner oldu - Son Dakika

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, üniversitesinin kampüsünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Gozali, "Kimsenin bu selfie'leri satın almak isteyeceğini düşünmezdim, bu yüzden fiyatlarını sadece 3 dolar olarak belirledim" dedi.

400'DEN FAZLA FOTOĞRAFI SATILDI

Gozali'nin fotoğrafları ülke genelinde popüler bir isim olan Arnold Poernomo'nun sosyal medya paylaşımı üzerine dikkatleri çekti. Bir gün içerisinde 400'den fazla kişi fotoğraflarını satın aldı. Sonunda Gozali'nin koleksiyonunun işlem hacmi 14 Ocak'ta 317 ETH'e ulaştı, bu da en az 1 milyon dolara denk geliyor. Gozali, "Dürüst olmak gerekirse, hâlâ aileme söylemeye cesaretim yok, parayı nereden bulduğumu merak ederler" diye konuştu.