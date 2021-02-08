Endonezyalı genç ile Türk kızı, video konferanslı söz merasimiyle evliliğe ilk adımı attı - Son Dakika

Endonezya'da iki yıl önce tanışan ve evlenmeye karar veren Endonezyalı genç ile Türk kızı, Bursa'da yapılan video konferanslı söz merasimiyle ömür boyu birliktelik için ilk adımı attı.

İnegöl'de oturan 22 yaşındaki Edanur Yıldız, Türkiye'de öğrenim gören Endonezyalı gençlerin düzenlediği "Mentari Dari Turki" programı kapsamında 2019'da bu ülkeye gitti.

Cambi kentinde kafe işleten 27 yaşındaki Muhammad Mutawalli Asshidiqiy ile tanışıp arkadaş olan Yıldız, bir süre sonra Türkiye'ye döndü.

Sosyal medya üzerinden görüşmeye devam eden ikilinin arkadaşlıkları, aşka dönüştü.

Evlenmeye karar veren gençler, durumu ailelerine anlattı. Endonezyalı genç, ailelerinin onay vermesi üzerine söz merasimi için tek başına İnegöl'e geldi.

Uçak bileti fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yalnız gelen Asshidiqiy ile Yıldız için video konferans yöntemiyle kız isteme ve söz merasimi yapıldı.

Gençler, hazırladıkları grafiği müzik eşliğinde sosyal medya hesaplarında yayımlanarak sözlendiklerini takipçilerine duyurdu.

"İlişkimiz ciddi bir seviye alınca sözlenmeye karar verdik"

Selçuk Üniversitesinde öğrenimini sürdüren Edanur Yıldız, AA muhabirine, Endonezya'da kaldığı iki haftalık süreçte bu ülkenin insanları tarafından çok iyi karşılandıklarını söyledi.

Endonezyalı öğrenciler Türkçe bildiği için zorluk çekmediklerini belirten Yıldız, "Orada Mutawalli ile tanıştık. Mutawalli Türkçe bilmiyordu. Çünkü Türkiye'de öğrenci değildi. Program aracılığıyla beni Instagram'dan buldu. Sadece arkadaştık, sonra ilişkimiz ilerledi ve ciddi bir seviye alınca sözlenmeye karar verdik." dedi.

Yıldız, ailesinin, ilişkileri hakkında önceleri çekindiğini dile getirdi.

Yurt dışından çok sayıda arkadaşının olduğunu anlatan Yıldız, "Onların programlarına giderdim. Arkadaşlarım evime gelirdi. O yüzden arkadaşlarımı ailem tanırdı, aileme onların kültürlerinden bahsederdim. Annem yadırgamadı ama babam biraz farklı düşündü. Sonra annem onu da bizi desteklemesi için teşvik etti." ifadelerini kullandı.

Yıldız, nişan ile düğünün hangi ülkede olacağına henüz karar vermediklerini belirtti.

"İstanbul ve Bursa'yı görünce Türkiye'yi daha çok sevdim"

Asshidiqiy ise eğitim gördüğü yıllarda Osmanlı ve Türk tarihini öğrendiğini, Türkiye'yi ve insanlarını sevdiğini söyledi.

İstanbul ve Bursa'yı görünce Türkiye'yi daha çok sevdiğini dile getiren Asshidiqiy, "Havalimanında insanlara 'Hangi çıkış kapısından çıkacağım?' diye sorduğumda insanlar bana çok yardımcı oldu. Çok sevindim bana yardımcı oldukları için. Müslüman bir ülke olduğu için ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan farklı Müslüman ülkelere yardım ettiği için Türkiye'yi çok seviyorum. Ülkemiz de bu konuda Türkiye'yi destekliyor." diye konuştu.

??????Asshidiqiy, ailesinin bir dönem ilişkileri hakkında tereddütleri olduğunu ancak sözlüsü Edanur Yıldız ve ailesiyle sık sık görüntülü görüşmeler yapınca endişelerinin kalmadığını sözlerine ekledi.