Son Dakika Haberleri: Endonezyalı milyonlarca çift 'evlilik dışı cinsel ilişki yasağı'ndan endişeli
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Endonezyalı milyonlarca çift 'evlilik dışı cinsel ilişki yasağı'ndan endişeli

4 saat önce

Endonezya'da 13 yıllık birlikteliğe sahip 3 çocuklu orta yaşlı çift, parlamentoda tartışılan ve bugünlerde oylanması beklenen 'evlilik dışı cinsel ilişki'ye getirilecek cezanın hayatlarını altüst etmesinden endişeli.

Endonezyalı milyonlarca çift 'evlilik dışı cinsel ilişki yasağı'ndan endişeli, System.String[]

Endonezya'da 13 yıllık birlikteliğe sahip 3 çocuklu orta yaşlı çift, parlamentoda tartışılan ve bugünlerde oylanması beklenen 'evlilik dışı cinsel ilişki'ye getirilecek cezanın hayatlarını altüst etmesinden endişeli.


İlişkileri kanun önünde ne yasal ne de resmi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:16 
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