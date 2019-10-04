Endonezyalı milyonlarca çift 'evlilik dışı cinsel ilişki yasağı'ndan endişeli
4 saat önce
Endonezya'da 13 yıllık birlikteliğe sahip 3 çocuklu orta yaşlı çift, parlamentoda tartışılan ve bugünlerde oylanması beklenen 'evlilik dışı cinsel ilişki'ye getirilecek cezanın hayatlarını altüst etmesinden endişeli.
Endonezya'da 13 yıllık birlikteliğe sahip 3 çocuklu orta yaşlı çift, parlamentoda tartışılan ve bugünlerde oylanması beklenen 'evlilik dışı cinsel ilişki'ye getirilecek cezanın hayatlarını altüst etmesinden endişeli.
İlişkileri kanun önünde ne yasal ne de resmi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:16
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