Endonezyalı milyonlarca çift 'evlilik dışı cinsel ilişki yasağı'ndan endişeli

Endonezya'da 13 yıllık birlikteliğe sahip 3 çocuklu orta yaşlı çift, parlamentoda tartışılan ve bugünlerde oylanması beklenen 'evlilik dışı cinsel ilişki'ye getirilecek cezanın hayatlarını altüst etmesinden endişeli.



İlişkileri kanun önünde ne yasal ne de resmi.