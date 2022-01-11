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Endonezyalı Müslümanlar umre ziyareti için ülkelerinden ayrıldı - Son Dakika

Endonezyalı Müslümanlar umre ziyareti için ülkelerinden ayrıldı

11.01.2022 12:48

SHOTLIST: Umreye gideceklerin otobüslere binişi Umreye gideceklerin otobüste bekleyişi Umre organizatörü Nur Arifin'in açıklaması Otobüslerin gidişi Umre ziyareti için kovid-19 testlerini yaptıran 433 Endonezyalı, Suudi Arabistan'a gitmek için yola çıktı.

SHOTLIST:

Umreye gideceklerin otobüslere binişi

Umreye gideceklerin otobüste bekleyişi

Umre organizatörü Nur Arifin'in açıklaması

Otobüslerin gidişi

Umre ziyareti için kovid-19 testlerini yaptıran 433 Endonezyalı, Suudi Arabistan'a gitmek için yola çıktı. Çoğunluğu Açe ve Kuzey Sumatra Bölgesi'nden olan Endonezyalılar, koronavirüs salgını dolayısıyla iki yıldır ertelenen ziyareti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Endonezyalı Müslümanlar umre ziyareti için ülkelerinden ayrıldı
Endonezyalı Müslümanlar umre ziyareti için ülkelerinden ayrıldı
Endonezyalı Müslümanlar umre ziyareti için ülkelerinden ayrıldı

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Suudi Arabistan, Umre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezyalı Müslümanlar umre ziyareti için ülkelerinden ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Endonezyalı Müslümanlar umre ziyareti için ülkelerinden ayrıldı - Son Dakika
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