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Umreye gideceklerin otobüslere binişi
Umreye gideceklerin otobüste bekleyişi
Umre organizatörü Nur Arifin'in açıklaması
Otobüslerin gidişi
Umre ziyareti için kovid-19 testlerini yaptıran 433 Endonezyalı, Suudi Arabistan'a gitmek için yola çıktı. Çoğunluğu Açe ve Kuzey Sumatra Bölgesi'nden olan Endonezyalılar, koronavirüs salgını dolayısıyla iki yıldır ertelenen ziyareti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Endonezyalı Müslümanlar umre ziyareti için ülkelerinden ayrıldı - Son Dakika