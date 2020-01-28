Endonezyalı öğrenciler İstanbul Gençlik Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika

Öğrenimlerini Türkiye ve Endonezya'da sürdüren yaklaşık 200 Endonezyalı öğrenci, İstanbul Gençlik Zirvesi'nde bir araya geldi.

Youth Break the Boundaries Foundation (YBB) tarafından düzenlenen İstanbul Gençlik Zirvesi (İstanbul Youth Summit - IYS), Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bu sene üçüncüsü düzenlenen programa, Türkiye'de ve Endonezya'da öğrenimlerini sürdüren yaklaşık 200 Endonezyalı öğrenci katıldı.

İstiklal Marşı ve Endonezya'nın ulusal marşının okunmasıyla başlayan programda, dans gösterisi gerçekleştirildi.

Endonezya'nın İstanbul Başkonsolosu İmam As'ari, etkinlikte yaptığı konuşmaya, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başladı. Yaralı kurtulanlara da geçmiş olsun dileklerini ileten As'ari, depremin verdiği hasar nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi.

Endonezya ve Türkiye arasındaki ilişkiye değinen As'ari, "İki ülke arasındaki diplomatik ilişki bu sene 70. yılını doldurdu. Bu yıllar arasında iş birliği yapmaya ve ortaklıklarımızı sürdürmeye devam ettik. Türkiye, Endonezya'nın Doğu Avrupa ve Orta Doğu'daki en büyük ticari ortağıdır. İki taraflı ticari ve ekonomik iş birliğimiz artmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

YBB Başkanı Hopyan Nazaki de "Genç nesil tarihte büyük rol oynayacak, özellikle geleceği koruma adına. Genç nesle güvenim yüksek. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, yenilikçi çözümler üretebilirsiniz. Sorunlara çözüm bulmak için çalışıp ülkemiz adına bunları nasıl kullanabileceğimize yönelik çalışmalar yapabilirsiniz. Böylece daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Birlikte çalışarak bazı şeyleri daha iyi yapabiliriz." diye konuştu.

YBB Başkan Yardımcısı Aldi Subakti ise "Gençlik nedir? 17 ile 35 yaş arası mı? Gençlik, yaşla, senin edindiğin rolle ya da herhangi bir mezuniyet derecesiyle alakalı değildir. Gençlik liderliktir. Zihniyettir önemli olan, olgunluk, fikir... Bunlar, gençlik ve liderliğe katkı yapan üç önemli faktördür. Liderlerin etrafına faydası dokunacak mükemmel fikirleri olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Müşaviri Enes Efendioğlu da Türkiye Bursları hakkında şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de yaklaşık olarak 170 bin uluslararası öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerden 16 bini YTB tarafından burslu olarak eğitimlerine devam ediyor. Burs programı başladığından itibaren 1000 Endonezyalı öğrenciye burs sağlandı. Şu an 243 Endonezyalı öğrenci burslu olarak öğrenimlerini devam ettiriyor. Bu program kapsamında seçilen öğrencilerin uçuş biletlerinden aylık harcamalarına, üniversite giderlerinden konaklamasına kadar birçok ihtiyaçları karşılanıyor."

Gelecek yıl için akademik kayıtların açıldığını söyleyen Efendioğlu, öğrencilerin bu programa başvurabileceğini söyledi. Efendioğlu, adayların Türkiye'de lisans, yüksek lisans ya da doktora için online başvuru yapabileceklerini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından ardından iki farklı panel olarak devam eden programda, genç liderleri 2045 yılına hazırlama, liderlik konuları, Türk ve Endonezya kültürü, Endonezya'nın gelişimine katkı sağlamak için Türkiye'den alınabilecek örnekler gibi konular üzerinde duruldu.

Program kapsamında, Endonezyalı öğrencilerin İstanbul Üniversitesi'ni ziyaret edeceği belirtildi.