Endonezyalı Öğrenciler Selçuk'ta Buluştu

Türkiye Cumhuriyeti
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye
Cumhuriyeti Endonezya Büyükelçiliği, Selçuk Üniversitesi
, Konya
Büyükşehir Belediyesi, Endonezya Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçiliğinin, destekleriyle her yıl geleneksel olarak
düzenlenen "Musta PPITurki" programı bu yıl Selçuk Üniversitesi'nde gerçekleşti.
Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel
Kültür Merkezinde gerçekleşen program kapsamında Konya'daki Endonezyalı Öğrenciler Birliği tarafından uluslararası sempozyum düzenledi.
Sempozyuma konuşmacı olarak, Endonezya
Büyükelçisi R. Hitman Moelhjawan, Türkiye Cumhuriyeti Endonezya Büyükelçisi Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç
, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Çemrek katıldı.
Sempozyumda sırasıyla "Endonezya ile Türkiye arasındaki
ilerleyen ilişkiler", "Türkiye açısından Endonezya" ve "Türkiye'nin dış politikası ve güvenlik
endişesi" konuları konuşuldu.
Türkiye'deki Endonezyalı öğrencileri bir araya getiren sempozyuma Türkiye çapından 220 Endonezyalı öğrenci katıldı.
Program kapsamında kültürel aktiviteler aracılığıyla bağların güçlenebileceğini dile
getiren Endonezyalı öğrenciler, Endonezya geleneksel müzik aleti olan 'Angklung',
geleneksel maske dansı 'Tari Topeng' ve geleneksel dansları olan 'Tari Pukat' ile gösteriler
sergiledi.