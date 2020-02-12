Endonezyalı oyuncu'dan kaybolan valizini bulan havalimanı polislerine sosyal medyadan teşekkür. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Endonezyalı oyuncu'dan kaybolan valizini bulan havalimanı polislerine sosyal medyadan teşekkür. - Son Dakika

Endonezyalı oyuncu'dan kaybolan valizini bulan havalimanı polislerine sosyal medyadan teşekkür.

6 saat önce

İstanbul Havalimanı'nda Endonezyalı oyuncu Raffiahmad Nagitaslavina'nın valizini Kapalı Devre TV Sistemi'nde (CCTV) görevli polisler buldu.

İstanbul Havalimanı'nda Endonezyalı oyuncu Raffiahmad Nagitaslavina'nın valizini Kapalı Devre TV Sistemi'nde (CCTV) görevli polisler buldu. Oyuncu sosyal medya hesabından polislere bir teşekkür videosu yayınladı.

Endonezyalı oyuncu Raffiahmad Nagitaslavina İstanbul Havalimanı'nda valizini kaybedince, polislere başvurdu. Havalimanı'nda Kapalı Devre TV Sistemi'nde (CCTV) görevli polisler güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek Nagitaslavina'nın valizini buldu. Nagitaslavina da valizini bulan polislere teşekkür ettiği bir videoyu 37 milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından paylaştı.

Endonezyalı oyuncu'dan kaybolan valizini bulan havalimanı polislerine sosyal medyadan teşekkür.

İstanbul, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:00 Kaynak: DHA
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