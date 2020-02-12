Endonezyalı oyuncu Nagitaslavina'dan valizini bulan havalimanı polisine teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Endonezyalı oyuncu Nagitaslavina'dan valizini bulan havalimanı polisine teşekkür - Son Dakika

Endonezyalı oyuncu Nagitaslavina'dan valizini bulan havalimanı polisine teşekkür

6 saat önce

Endonezyalı oyuncu Raffiahmad Nagitaslavina, İstanbul Havalimanı'nda kaybolan valizini bulan polislere sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Endonezyalı oyuncu Raffiahmad Nagitaslavina, İstanbul Havalimanı'nda kaybolan valizini bulan polislere sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Alınan bilgiye göre, Nagitaslavina, ailesiyle geldiği İstanbul Havalimanı'nda valizini kaybetti. Havalimanındaki polis merkezine başvuran Nagitaslavina'nın talebi üzerine kapalı devre görüntülerin bulunduğu CCTV'deki görevliler çalışma yaptı.

Çalışmalar sonucunda Nagitaslavina'nın kaybolan valizi bulunarak, ünlü oyuncuya teslim edildi.

Nagitaslavina da 37 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından yayınladığı videoda İstanbul Havalimanı'ndaki polislere teşekkür etti.

Endonezyalı oyuncu Nagitaslavina'dan valizini bulan havalimanı polisine teşekkür

İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:17 Kaynak: AA
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