Endonezyalı valinin kayıp oğlu nehirde ölü bulundu - Son Dakika
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Endonezyalı valinin kayıp oğlu nehirde ölü bulundu

10.06.2022 12:50
Endonezyalı valinin kayıp oğlu nehirde ölü bulundu

Endonezya'nın Batı Java eyaletinin Valisi Ridwan Kamil'in İsviçre'de 2 haftadır kayıp olan oğlu Emmeril Khan Mumtadz'ın cansız bedeni nehirde bulundu.

Endonezya'nın Batı Java eyaletinin Valisi Ridwan Kamil'in İsviçre'de 2 haftadır kayıp olan oğlu Emmeril Khan Mumtadz'ın cansız bedeni nehirde bulundu.

Endonezya'nın Batı Java eyaletinin Valisi Ridwan Kamil'in 2 haftadır kayıp olan oğlundan acı haber geldi. Yüksek lisans nedeniyle İsviçre'de bulunan 22 yaşındaki Emmeril Khan Mumtadz'ın cansız bedeni yüzmek için girdiği Aare Nehri'nde bulundu. Yetkililerin ölüm nedenini boğulma olarak açıkladığı Mumtadz için 26 Mayıs'tan beri dron, bot, arama köpeği ve dalış ekibi ile arama çalışmaları gerçekleştiriliyordu. - BERN

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Kaynak: İHA

İsviçre, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Endonezyalı valinin kayıp oğlu nehirde ölü bulundu - Son Dakika

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