Endonezyalılar Covid-19 tedbirlerine rağmen camilere akın etti - Son Dakika

Endonezya'da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bayram namazının evde kılınması yönündeki çağrıya rağmen binlerce Müslüman camilere akın ederken, camilerin yanı sıra açık alanda da bayram namazı kılındı.

Dünyanın en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya'da Ramazan Bayramı, tüm İslam dünyasında olduğu gibi korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler altında kutlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın salgın nedeniyle bayram namazının evde kılınması yönündeki çağrısına rağmen binlerce Müslüman, sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Camilerin yanı sıra açık alanda da bayram namazı kılındı. Endonezyalılar, namaz sonrası maske kuralları çerçevesinde bayramlaşırken, sosyal mesafe kuralına ise uyulmadı.

Hükümetin şehirlerarası hareketi yasakladığı ülkede Diyanet İşleri Bakanlığı, Endonezya halkını, Ramazan Bayramı'nı evde geçirmeye ve bayram namazını evde kılmaya çağırmıştı. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı kutlamaları kapsamında davullar eşliğinde, meşaleler ve fenerler taşıyarak gerçekleştirilen etkinlikler de iptal edilmişti.

Öte yandan Endonezya'da son 24 saatte 4 bin 608 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 728'e ulaştı. Son 24 saatte 152 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı da 47 bin 617 oldu.

(Hossam Hanafy Mahmoud Ahmed/İHA)