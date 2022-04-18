Endonezyalıların neredeyse tamamı Kovid-19'a karşı antikor geliştirdi - Son Dakika
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Endonezyalıların neredeyse tamamı Kovid-19'a karşı antikor geliştirdi

18.04.2022 13:02
Endonezyalıların neredeyse tamamı Kovid-19'a karşı antikor geliştirdi

KUALA Endonezya hükümetinin martta yürüttüğü anket, Endonezyalıların neredeyse tamamının Kovid-19 virüsüne karşı antikor geliştirdiğini ortaya koydu.

KUALA Endonezya hükümetinin martta yürüttüğü anket, Endonezyalıların neredeyse tamamının Kovid-19 virüsüne karşı antikor geliştirdiğini ortaya koydu.

BNN Bloomberg'in haberine göre, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, haftalık brifingde geçen ay yürütülen ankete dair detaylar paylaştı.

Bakan Budi, söz konusu ankette elde edilen verilerin, katılımcıların yüzde 99,2'sinin aşı olmaları ya da geçmişte hastalığa yakalanmış olmaları nedeniyle Kovid-19 virüsüne karşı antikor geliştirdiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Aralık ayında yürütülen ankette antikor geliştiren katılımcı oranı yüzde 87 olarak kaydedilmişti.

Endonezya, 21 Mart'ta, tam aşılı ziyaretçilerin zorunlu karantinada kalması kuralı da dahil birçok salgın tedbirini kaldırma kararı almıştı.

Ülkede virüs kaynaklı can kayıpları 31 Ocak'tan bu yana en düşük seviyelerde görülürken, günlük vaka sayısı bir haftadır binin altında kaldı.

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Bloomberg, Endonezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezyalıların neredeyse tamamı Kovid-19'a karşı antikor geliştirdi - Son Dakika


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