Endonzeya'da 6.4 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Endonezya'nın Sumbawa Adası'nda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.
Endonezya'nın Sumbawa Adası'nda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.
Endonezya'nın West Nusa Tenggara bölgesinde bulunan Sumbawa Adası'nın merkezinden uzak Raba kasabasında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden sonra tsunami uyarısı yapılmadı. Depremde ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadı. - JAKARTA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:16 Kaynak: İHA
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