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Endoskopi gerektirmeyen obezite tedavisi; balon yöntemi - Son Dakika

Endoskopi gerektirmeyen obezite tedavisi; balon yöntemi

20.09.2021 12:06
Endoskopi gerektirmeyen obezite tedavisi; balon yöntemi, System.String[]

Obezitenin günümüzde tüm dünya üzerinde en önemli sağlık problemlerinden biri olduğunu belirten Medicana Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Babek Tabandeh, obezitede tedavisinde kullanılan endoskopi gerektirmeyen bir yöntem olan mide balonuna ilişkin bilgi verdi.

Obezitenin günümüzde tüm dünya üzerinde en önemli sağlık problemlerinden biri olduğunu belirten Medicana Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Babek Tabandeh, obezitede tedavisinde kullanılan endoskopi gerektirmeyen bir yöntem olan mide balonuna ilişkin bilgi verdi.

İlk defa 1982 yılında midenin içine yerleştirilen ve hacim işgal eden bir balon kullanarak ileri derecede şişman olan hastaların ameliyatsız ve ilaçsız tedavilerinin denendiği belirtildi. Yapılan açıklamaya göre bu ilk tasarlanan ve halen de dünyada en sık kullanılan balonun içi su ile doldurulmakta ve endoskopik yöntemlerle mideye yerleştirilmekteydi. Hava ve su ile doldurulan, bazı tiplerinde içindeki havanın veya suyun miktarı ayarlanabilen ve midede daha uzun süre (1-2 yıl kadar) kalabilen çeşitli balonlar mevcuttur.

KİLO VERMEK İÇİN DESTEK GEREKEBİLİR

Op. Dr. Babek Tabandeh, "Obezite sınırları içerisinde olup kilo vermek için desteğe gerek duyan ancak herhangi bir nedenle cerrahi tedaviler için uygun olmayan, kilosu fazla yüksek olmayan, anestezi almaya uygun olmayan, operasyona elverişli sağlık koşullarına sahip olmayan, ileri derecede yandaş hastalıkları olan, aşırı şişmanlık nedeniyle cerrahi öncesi kilo vermeleri gereken ve cerrahi seçeneğini kullanmak istemeyen hastalar bu şekilde daha rahat diyetlerine uyabilmekte ve etkin bir şekilde kilo verebilmektedirler" açıklamasını yaptı.

YUTULAN MİDE BALONU SU İLE ŞİŞİRİLİYOR

Op. Dr. Babek Tabandeh, "Teknik olarak uygun hastalarda anesteziye ve hatta sakinleştiriciye gereksinim duyulmaksızın silikondan yapılmış, çok ince duvara sahip olan ve bir iri vitamin kapsülü büyüklüğü haline getirilmiş balonu su veya maden suyu eşliğinde yutarlar" diye konuştu.

"Röntgen cihazı kullanılarak yutulan balon kapsülün yemek borusundan mideye geçtiğinden emin olunduktan sonra balona bağlı çok ince bir hortum (kateter) yolu ile balon 500-550 ml su ile şişirilmektedir" diyen Op. Dr. Babek Tabandeh şunları söyledi:

"Daha sonra kateter balondan ayrılarak ağızdan çıkarılır. Op. Dr. Babek Tabandeh işlemin toplamda 15-20 dakika sürdüğünü ve işlem sabahı damar yolu ile hastalara mide koruyucu ve bulantı kesiciler verilerek işlemin daha kolay hale getirildiğini belirtmiştir. Böylece midenin hacminde belirgin azalma, mide duvarında belli bir gerginlik ve bunlara bağlı açlık hormonunun salgısında azalmakla birlikte sürekli devam eden doyma hissi hastalara uygun bir diyet programını kolaylıkla uygulamaları konusunda yardımcı olabilmektedir. Hastalar bu süre zarfında belirli aralıklarla kontrollere gelmekle birlikte tamamen normal hayat düzenleri devam etmektedirler. Balonun varlığında mideye zararlı ve ülsere neden olabilecek besin ve ilaçlardan sakınılmalıdır. Sıklıkla 3-4 ay boyunca mide koruyucu kullanımı tavsiye edilmektedir."

HAYAT TARZINIZI DEĞİŞTİRMELİSİNİZ

Vücut kitle endeksi 27 ve üzerinde olan tüm bireylerin balon uygulaması için uygun adaylar olduğunu ifade eden Op. Dr. Babek Tabandeh, "Obezite cerrahisinde olduğu gibi mide içi balon uygulamalarında da en önemli adımlardan biri uygulama öncesi hasta eğitiminin uygulayan obezite uzmanı ve diyet uzmanı tarafından tamamlanmasıdır. Hasta hayat tarzı değişikliği ve beslenme değişiklikleri konusunda uyarılmalı ve sadece balonun yerleştirilmesinin amaçlanan kiloya ulaşılabilmesi yeterli olmadığını kavramalıdır. Eğitimden sonra belirli testler yapılarak hastanın sağlık durumu ve obezitenin vücuda getirdiği yük ortaya konulur. Hedeflenen kilo ve metaboliksel durum diyet ve egzersizin düzeyini belirler" dedi.

4 AY SONRA ÇIKARTILIYOR

Uygulamadan yaklaşık 4 ay sonra balonun içindeki su balonun kapak mekanizmasını erittiğini ve açılan kapak ile balondaki suyun mideye boşaldığını ifade eden Op. Dr. Babek Tabandeh, "Büzüşen ve çok az hacim işgal eden ince duvarlı balon bağırsağa geçer ve tuvaletle atılır. Çeşitli nedenlerle bağırsak yapışıklığı olma şansı olan hastalarda atılacak olan sönmüş balonun bağırsakta tıkanmaya neden olma olasılığına sahip olduğundan bu uygulama bazı kişilere yapılamamakta ve o hastalarda endoskopi ile yerleştirilen ve aynı teknikle çıkarılan balonlar tercih edilmelidir. Mide kanaması, mide delinmesi, mide ülseri, reflü hastalığı ve aşırı kusmalara bağlı güç ve su kaybı, karaciğer ve böbrek sorunları ve hatta akciğer enfeksiyonları takipsiz kalan, ilaç desteği almayan ve doktor direktiflerine uymayan hastalarda görülebilen balon komplikasyonlarıdır. Bu komplikasyonların oluşması olasılığı yutulabilen balonlarda daha az olsa da hiçbir zaman sıfır değildir" diye konuştu.

Op. Dr. Babek Tabandeh son olarak şunları söyledi:

"Sonuç olarak yutulabilir mide içi balon uygulaması hastalar için çok kolay, hızlı, güvenilir ve şişmanlığın tedavisinde etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir."


Endoskopi gerektirmeyen obezite tedavisi; balon yöntemi

Genel Cerrahi, Ataşehir, Obezite, İşgal, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Endoskopi gerektirmeyen obezite tedavisi; balon yöntemi - Son Dakika


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