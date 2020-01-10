Endoskopi sonrası ölüme ve 5 kişinin yoğun bakıma alınmasına soruşturma (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Endoskopi sonrası ölüme ve 5 kişinin yoğun bakıma alınmasına soruşturma (2) - Son Dakika

Endoskopi sonrası ölüme ve 5 kişinin yoğun bakıma alınmasına soruşturma (2)

6 saat önce

'MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ'Isparta Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, 8 Ocak'ta, Isparta Şehir Hastanesi endoskopi ünitesindeki 2 odada, toplam 24 hastaya sedasyon eşliğinde endoskopi yapıldığını belirtti.

Endoskopi sonrası ölüme ve 5 kişinin yoğun bakıma alınmasına soruşturma (2), System.String[]

'MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ'

Isparta Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, 8 Ocak'ta, Isparta Şehir Hastanesi endoskopi ünitesindeki 2 odada, toplam 24 hastaya sedasyon eşliğinde endoskopi yapıldığını belirtti. Uygulanan endoskopi işlemi sırasında hastalardan 6'sının, henüz belirlenemeyen nedenle fenalaşarak, yoğun bakıma kaldırıldığını belirten Karakaya, şunları kaydetti:  "Bir hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef yaşamını yitirmiştir. Diğer 5 hastamızın tedavisi devam etmektedir ve genel durumları iyidir. Sağlık Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen idari süreçte Bakanlığımız tarafından bir müfettiş görevlendirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturmayı yürütmektedir. Olayda yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimizi sunarken olayın bütün yönleriyle Müdürlüğümüz ve Isparta Şehir Hastanesi Başhekimliğimiz tarafından da hassasiyetle takip edilmekte olduğunu ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini hatırlatırız."


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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:37 Kaynak: DHA
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