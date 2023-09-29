Endülüs'te Bulunan Ayakkap Avrupa'nın En Eski Ayakkabısı Çıktı - Son Dakika

Endülüs'te Bulunan Ayakkap Avrupa'nın En Eski Ayakkabısı Çıktı

Endülüs\'te Bulunan Ayakkap Avrupa\'nın En Eski Ayakkabısı Çıktı
Son Güncelleme: 29.09.2023 11:51

İspanya'nın güneyindeki Endülüs'te bulunan Cueva de los Murcielagos mağarasında yapılan araştırmalar sonucunda, 19. yüzyılda bulunan bir ayakkabının neredeyse 6 bin yıllık olduğu ve Avrupa'nın en eski ayakkabısı olduğu belirlendi. Mağarada bulunan 76 eşyanın düşük nem ve soğuk hava sayesinde olağanüstü biçimde korunduğu ve bazılarının neredeyse 9 bin yıllık olduğu ortaya çıktı.

İspanya'nın güneyinde özerk bölge olan Endülüs'te bir mağarada 19. yüzyılda bulunan ayakkabının, yapılan incelemeler sonucu "Avrupa'nın en eski ayakkabısı" olduğunun belirlendiği bildirildi.
BBC'nin haberine göre, Endülüs'te 19. yüzyılda madenciler tarafından keşfedilen "Cueva de los Murcielagos" mağarasında bulunan eşyaların tarihine ilişkin yeni araştırma yapıldı.
Söz konusu araştırmada, mağarada bulunan ve otlardan yapılmış bir ayakkabının neredeyse 6 bin yıllık ve "Avrupa'nın en eski ayakkabısı" olduğu kaydedildi.
İncelemeler, mağarada bulunan 76 eşyanın formunun, düşük nem ve soğuk hava sayesinde "olağanüstü biçimde" korunduğunu ve bu eşyalardan bazılarının neredeyse 9 bin yıllık olduğunu ortaya koydu.
Araştırmacılardan Maria Herrero Otal, "Bunlar, bitki liflerinden yapılmış ve Güney Avrupa'da şu ana kadar bilinen en eski ve en iyi korunmuş nesnelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Endülüs'te Bulunan Ayakkap Avrupa'nın En Eski Ayakkabısı Çıktı - Son Dakika
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