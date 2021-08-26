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Endülüs'ün geleneksel edebiyat ve musiki sanatı "Melûf" Libya'da yaşatılmaya çalışılıyor - Son Dakika

Endülüs'ün geleneksel edebiyat ve musiki sanatı "Melûf" Libya'da yaşatılmaya çalışılıyor

26.08.2021 10:58
Endülüs'ün geleneksel edebiyat ve musiki sanatı

Endülüs'ten Mağrib ülkelerine miras kalan edebiyat ve müzik sanatı 'Melüf' Libya'da yaşatılmaya devam ediyor.

Endülüs'ten Mağrib ülkelerine miras kalan edebiyat ve müzik sanatı 'Melüf' Libya'da yaşatılmaya devam ediyor.

15'inci yüzyılda İspanyol Engizisyonunu döneminde sürgün edilen Müslümanlar, ayak bastıkları Mağrib ülkelerine köklü Endülüs medeniyetinin kültür ve sanatını da beraberinde taşıdılar.

Libya'nın başkenti Trablus ile Tunus'ta (başkent) ve Cezayir'in Konstantin kentinde yaygınlık kazanan Endülüs mirası Melüf geleneği, esas olarak Sufi zaviyelerinde Mevlid-i Nebi gibi dini münasebetlerde icra edilen "muvaşşah" adlı şiir türünün musiki ile birleştiği bir sanat olarak biliniyor.

Bugünse Melüf, Libya'da festival ve düğün gibi toplumsal kutlamalar vesilesiyle de toplumda dinleyici buluyor.

Endülüs muvaşşahat eserlerinin seslendirildiği Melüf'ta kullanılan müzik aletlerini, "gita" adı verilen üflemeli bir çalgı, zilli bir tef türü olan Tar, darbuka, def ve kudümün yanı sıra, daha geç dönemde kullanılmaya başlanan ud, ney ve keman gibi aletler oluşturuyor.

AA muhabirine konuşan Libya Maluf Komisyonu Başkanı Halife Abdullah Hammude, Melüf geleneğinin yüzyıllarca tekke ve zaviyelerde tatbik edilerek bugüne kadar korunduğunu kaydetti.

20'nci yüzyılın ilk yarısından itibaren, din bilginlerinin öncülüğünde bu sanata özgü topluluklarının kurulmasıyla Melüf'un geliştirilerek yaygınlaştığını belirten Hammude, Hasan el-Ureybi'nin 1964'te Trablus'ta kurduğu Melüf topluluğunun bunların en ünlülerinden biri olduğunu söyledi.

Melüf'ta seslendirilen 'muvaşşahat' eserlerinde Hz. Muhammed'e methiyeler içeren şiirlerin önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Hammude, "Bu nedenle çeşitli etkinliklerde (bu sanatın) adının, 'melüf, muvaşşahat ve dini methiyeler' şeklinde kullanıldığını görürsünüz." dedi.

Libyalı sanatçı, Melüf'un "Arap müziğinin öncü türlerinden biri" olduğunu kaydederek, "Hatta Arap müziğinin en temel dayanaklarından biri sayılır. Zira bir sanatçı veya şarkıcı, bir Melüf topluluğunun ritimlerini kavrar ve iyi bir şekilde bunu icra etmeyi başarırsa, sözleri ve ritmi ne kadar zor olursa olsun diğer bütün edebi metinleri seslendirebilir." diye konuştu.

Libya'daki Melüf topluluklarının performansları sırasında önlerinde yazılı metinler ve notalar bulunmadığına dikkati çeken Hammude, bu sanatçıların ezbere dayalı olarak Meluf'u icra ettiklerini kaydetti.

Hammude, Melüf'un bu özelliğini hakkında şunları söyledi:

"Merhum Hasan el-Ureybi öncülüğünde Libya Meluf Topluluğu olarak birgün Paris'te konser veriyorduk. Etkinliğe katılan Avrupalılar ve özellikle oryantalistler, Melüf ekibinin bir-bir buçuk saat boyunca önlerinde metin ve müzik notaları bulunmadan çaldıklarını gördüler. Bu onlara göre hayli ilginç bir durumdu. Çünkü onlar (Avrupalı sanatçılar) yazılı kurallara göre çalıyorlar."

Hammude, bu kadim ve zengin kültürün korunmasının, "Arap ve İslam kimliğinin muhafaza edilmesi" anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

Musiki, Müzik, Libya, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endülüs'ün geleneksel edebiyat ve musiki sanatı 'Melûf' Libya'da yaşatılmaya çalışılıyor - Son Dakika


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