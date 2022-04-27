Endülüslü köleleri teslim etmeyen Oruç ve Hızır'a karşı Don Diego'nun intikamı nasıl olacak? - Son Dakika
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Endülüslü köleleri teslim etmeyen Oruç ve Hızır'a karşı Don Diego'nun intikamı nasıl olacak?

27.04.2022 09:14
Endülüslü köleleri teslim etmeyen Oruç ve Hızır'a karşı Don Diego'nun intikamı nasıl olacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, Perşembe günlerinin iple çekilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, 28 Nisan Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara geliyor..

'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" 1. Sezon 29. Bölüm 28 Nisan 2022 Perşembe/ 20.00/ TRT 1

Davaları yolunda bir ölüm kalım savaşı içine düşen Barbaros kardeşleri yeni bölümde neler bekliyor:

Hızır, Kara Hasan, Piri Reis, Murad ve leventler Kelemez'i kana bulayan Şahbaz ve Piero'yu yakalamayı başarmış, İlyas'ın suçsuz olduğunu ve katliamın perde arkasına Gabriel'in saklandığını ispatlamışlardı. Modon'un fethedilmesi ardından kaçmaya yeltenen Gabriel'i Oruç Reis'in kılıcı durdurmuştu. Gabriel ölecek midir?

Diğer yandan topraklarına sığınan Şahbaz ile Piero'nun kaçırılmasıyla gururu çiğnenen Don Diego, Oruç ve Hızır'dan krallıklarına ait olan Endülüslü kölelerin teslim edilmesini istemiş ve aksi takdirde Kelemez'de bir katliam başlatacağını söylemişti. Don Diego teklifini kabul etmeyen Oruç ve Hızır'dan intikamını nasıl alacaktır? Kelemez'e bir saldırı yapacak mıdır? Meryem ve Isabel'i esir alıp köle olarak satmayı isteyen Rosa bu arzusuna ulaşacak mıdır?

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı, çekimleri Antalya,

Marmaris ve İstanbul'da devam eden dizi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, her Perşembe saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında…

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Kaynak: Bültenler

Akdeniz, Trt 1, Nisan, Oruç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endülüslü köleleri teslim etmeyen Oruç ve Hızır'a karşı Don Diego'nun intikamı nasıl olacak? - Son Dakika

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