Enduro motosiklet sporcusu Coleman, Konya'da gösteri yaptı
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Enduro motosiklet sporcusu Avusturyalı Tim Coleman, Konya'da gösteri yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:24 Kaynak: AA
Enduro motosiklet sporcusu Avusturyalı Tim Coleman, Konya'da gösteri yaptı. Coleman, Konya Enduro Kulübü'nün davetlisi olarak geldiği Konya'da Mevlana Kültür Merkezi önünde gösteri düzenledi.
Mevlana ve Kılıçarslan meydanlarında da gösteri yapan Coleman, daha sonra Tarihi Sille Mahallesi'nde bulunan enduro parkurunda sürüş yaptı.
Coleman gösterilerini izlemeye gelenlerle fotoğraf çektirdi. Öte yandan Coleman, 18-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Konya Enduro Fest 2019'u tanıttı.
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