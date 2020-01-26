Enduro motosiklet tutkunları karlı zeminde sürüş yaptı - Son Dakika

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Enduro motosiklet tutkunları karlı zeminde sürüş yaptı
6 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Yaylacık mevkisinde bir araya gelen 12 enduro motosiklet tutkunu karlı zeminde sürüş gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:28 Kaynak: AA
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Yaylacık mevkisinde bir araya gelen 12 enduro motosiklet tutkunu karlı zeminde sürüş gerçekleştirdi.
Karda sürüşü keyfi yaşayan enduro tutkunu motosikletçiler adına açıklamada bulunan Cengiz Korkut, Kütahya ve çevre illerden gelen arkadaşlarıyla dağlarda aktif spor olarak motosiklet sürüşü yaptıklarını söyledi.
Bu hafta sonu da karın üzerinde harika bir sürüş deneyimi yaşadıklarını anlatan Korkut, "Karın üzerinde tam gaz motosiklet sürüyoruz. Bu da çok heyecan verici." diye konuştu.
Motosikletçiler sürüşün ardından birlikte yemek yedi.
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