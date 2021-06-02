Enduro şampiyonası Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika

Enduro şampiyonası Kocaeli'de yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Süper Enduro Şampiyonası sezonunun ilk ayak yarışı, 05-06 Haziran tarihlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kartepe Motocross ve ATV parkurunda yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Süper Enduro Şampiyonası sezonunun ilk ayak yarışı, 05-06 Haziran tarihlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kartepe Motocross ve ATV parkurunda yapılacak.

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Enduro tutkunlarının ilgiyle takip ettikleri Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 1. ayağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın destekleriyle 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kartepe Motocross ve ATV parkurunda toplu başlangıç alacak endurocular, zorlu engelleri geçmeye çalışacak.Büyükşehir ev sahipliğinde "Spor, Turizmin Geleceğidir" sloganıyla Spor Turizmi kapsamında dört ayaktan oluşan şampiyonanın ilk ayağı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kartepe Motosiklet Kulübü'nün işbirliğinde gerçekleşecek.


Süper Enduro Pistindeki (750 mt) yarışlar; Super EnduroGP, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro Kadın (EV) sınıflarında yapılacak. Şampiyonanın ilk ayağı 5 Haziran Cumartesi günü salgın tedbirleri dikkate alınarak antrenman ve sıralama yarışları ile başlayacak. Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kartepe Motocross ve ATV parkurunda 6 Haziran Pazar günü final yarışlarında sporcular ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele edecek.


Motosiklet tutkunlarının merakla beklediği Kartepe Motocross ve ATV parkurunun bakımı da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yapılacak. Avrupa standartlarına uygun, 17 farklı donatı ve 12 teknik virajdan oluşan parkur enduro severlerin ilgi odağı olacak. Şampiyonanın ilk ayak yarışına Türkiye'nin dört bir yanından motor tutkunlarının yanı sıra Marmara Bölgesi'ndeki endurocular da katılacak. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Toplum Enduro şampiyonası Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika
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