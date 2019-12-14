Enduro ve ATV Şampiyonası'nın finali İzmir'de başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Enduro ve ATV Şampiyonası'nın finali İzmir'de başladı - Son Dakika Spor

Enduro ve ATV Şampiyonası'nın finali İzmir'de başladı

7 saat önce

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın final yarışı İzmir'in Urla ilçesinde 72 sporcunun katılımıyla başladı.

Enduro ve ATV Şampiyonası'nın finali İzmir'de başladı, System.String[]

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın final yarışı İzmir'in Urla ilçesinde 72 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Titus Feronia Motor ve Doğa Sporları Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen yarışta, seremonik start Urla Meydanı'nda verildi.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, yaptığı konuşmada, sezonun final yarışlarına 60 enduro motosikleti ve 12 ATV'nin kayıt yaptırdığını belirterek, "Bir haftadır devam eden yağış nedeniyle orman içindeki parkurun zorluk derecesi yükseldi. Tüm sporculara bol şans diliyorum. İnanılmaz bir mücadele onları bekliyor." dedi.

Enduroda klasmanında lider olan İbrahim Ercansungur ise gazetecilere açıklamasında, yağışlı havanın enduronun vazgeçilmezi olduğunu belirterek, "Çok güzel görüntüler vereceğiz. Urla yarışlarında güzel bir derece alıp Türkiye şampiyonluğumu netleştirmiş olacağım. Şu anda lider durumdayım. Bu sezonu da şampiyon olarak tamamlamak için mücadele edeceğim." diye konuştu.

Titus Feronia tesislerinde lastik, kaya, ağaç, su ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda sıralama turlarında yarışan sporcular, yarın kürsüye çıkabilmek için mücadele verecek.

Türkiye, İzmir, Urla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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