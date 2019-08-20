Son Dakika Haberleri: Enduroda heyacan hafta sonu İzmir'de yaşanacak
Son Dakika Spor Haber

Enduroda heyacan hafta sonu İzmir'de yaşanacak

1 saat önce

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı, 24-25 Ağustos tarihlerinde İzmir'in Bergama ilçesinde yapılacak.

Enduroda heyacan hafta sonu İzmir'de yaşanacak, System.String[]
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı, 24-25 Ağustos tarihlerinde İzmir'in Bergama ilçesinde yapılacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre ikinci ayak yarışı, Bergama Belediyesi'nin destekleriyle ve "Spor, Turizmin Geleceğidir" sloganıyla gerçekleştirilecek.
Bin 50 metre uzunluğundaki Bergama Süper Enduro Pisti'nde düzenlenecek yarışlar, Super EnduroGP, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG) ve Enduro Veteran (EV) sınıflarında yapılacak.
Şampiyonada 24 Ağustos Cumartesi günü idari ve teknik kontrollerin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda magazin startı verilecek. Bergama yarışında final heyacanı ise 25 Ağustos Pazar günü farklı sınıflarda yaşanacak.
Türkiye, Bergama, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 20 Ağustos 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Parkta yaşayan ailenin dramı yürekleri burkuyor İZMİR Cüce buzağı şaşırttı Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 11:05:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enduroda heyacan hafta sonu İzmir'de yaşanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]