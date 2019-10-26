Son Dakika Haberleri: Enduroda son ayak yarışları Bodrum'da başladı
Son Dakika Spor Enduroda son ayak yarışları Bodrum'da başladı

Enduroda son ayak yarışları Bodrum'da başladı

1 saat önce

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın son etabı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Enduroda son ayak yarışları Bodrum'da başladı, System.String[]

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın son etabı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Halikarnas Motor Sporları Kulübünce düzenlenen şampiyona, Bodrum Belediye Meydanı'ndaki brifingin ardından Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ın da katıldığı magazin startıyla başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden 45 motosikletçinin yer aldığı şampiyonada 4. ayak yarışları için sporcular, Kızılağaç Mahallesi'ndeki parkura geçti. Fiziki ve mekanik dayanıklılığın ön plana çıkarıldığı parkurda, bazı sporcular zor engelleri başarıyla geçerken, bazıları da zaman zaman zor anlar yaşadı.

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, süper enduronun, motosiklet branşları arasında, görsel zenginliği ve adrenalini en yüksek branşlardan biri olduğunu söyledi.

Bodrum'da final yarışını yaptıklarını aktaran Uçar, "Daha önce Kocaeli, İzmit ve Bergama'da yaptığımız organizasyonun son ve final etabını Bodrum'da gerçekleştiriyoruz. 45 sporcumuzun katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyona, oldukça zor bir parkurda çok büyük bir heyecana sahne olacak. Herkesi izlemeye bekliyoruz." diye konuştu.

Uçar, Bodrum'un doğası ve coğrafi yapısıyla çok güzel bir yer olduğunu, burada her zaman etkinlik yapmayı düşündüklerini vurguladı.

Halikarnas Motor Sporları Kulübü Başkanı Faysal Şefkatlioğlu da Türkiye'deki en iyi endurocuların Bodrum'da olduğunu ve şampiyonalara göre parkur hazırladıklarını kaydetti.

Şampiyona, yarın yapılacak yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye, Bodrum, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünyaca ünlü medya şirketi Endemol Shine satıldı
KKTC Başbakanı'ndan Türkiye'ye destek: Her zaman Türkiye'nin yanındayız Barış Pınarı Harekatı anketinde, Türk halkının en az güvendiği ülke İran oldu "Fevkalade önemli ve başarılı bir operasyon"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 16:49:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enduroda son ayak yarışları Bodrum'da başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]