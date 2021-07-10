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"Endüstri 4.0 İçin Eğitim 4.0 Bilim Okulu" projesi başlıyor - Son Dakika

"Endüstri 4.0 İçin Eğitim 4.0 Bilim Okulu" projesi başlıyor

10.07.2021 16:42

Bursa'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" programı kapsamında hazırlanan ve desteklenmeye layık görülen "Endüstri 4.0 İçin Eğitim 4.0 Bilim Okulu" isimli projeyle 50 öğrenciye "Endüstri 4.0" eğitimi verilecek.

Bursa'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" programı kapsamında hazırlanan ve desteklenmeye layık görülen "Endüstri 4.0 İçin Eğitim 4.0 Bilim Okulu" isimli projeyle 50 öğrenciye "Endüstri 4.0" eğitimi verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tofaş Fen Lisesi'nde "Endüstri 4.0 İçin Eğitim 4.0 Bilim Okulu" projesine, 9. ve 10. sınıf öğrencileri müracaat edebilecek.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce geliştirilen proje kapsamında, öğrencilere biyolojiden mühendisliğe, tıptan matematiğe "Endüstri 4.0" ile ilgili eğitimler verilecektir ve kariyer planları için fırsatlar sunulacak.

Eğitimde, Ege Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nden alanında uzman akademisyenler, fabrika çalışanları tarafından, uygulamalı robot ve doğa eğitimi, iot-3d modelleme eğitimi konularında sunumlar yapılacak ve 21 farklı atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Ayrıca öğrenciler, saha ziyaretleriyle bir ürünün proje fikrinden Ar-Ge'deki geliştirilmesine, üretim hattından pazarlamasına kadar bütün aşamaları yerinde görecek.

Eğitimler, 2-5 Ağustos ve 6-9 Ağustos tarihleri arasında 4'er günlük sürelerde 25'er kişiyle 2 grup halinde yapılacak ve öğrencilere eğitim sonunda "TÜBİTAK Katılım Sertifikası" verilecek.

Başvurular, "forms.gle/CiVWpBmBfi9vxJQx9" bağlantısından yapılabilecek.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye, Tofaş, Bursa, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji 'Endüstri 4.0 İçin Eğitim 4.0 Bilim Okulu' projesi başlıyor - Son Dakika


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