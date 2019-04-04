Endüstri 4.0 Sanayi Devrimini Atlamamalıyız
1 saat önce
TÜRKİYE'DE geçen yıl ihracatını en çok artıran üç sanayi grubundan birinin makineciler sektörünün olduğunu dile getiren Türkiye'nin Makinecileri Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu ve Başkan Yardımcısı Sevda Kayhan Yılmaz, "Dünya genelinde makine ihracatını en çok artıran ülkelerden biriyiz.
TÜRKİYE'DE geçen yıl ihracatını en çok artıran üç sanayi grubundan birinin makineciler sektörünün olduğunu dile getiren Türkiye
'nin Makinecileri Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu ve Başkan Yardımcısı Sevda Kayhan
Yılmaz, "Dünya genelinde makine ihracatını en çok artıran ülkelerden biriyiz. Yıllık yüzde 15 düzeyindeki büyüme hızımızı koruyarak beş yıl içerisinde ihracatımızı iki katına çıkarmayı hedeflemişiz. 2001 yılından bu yana makine ihracatımızı 10 katına çıkardık. Endüstri 4.0 olarak tanımlanan sanayi devrimini Avrupa
imalat sanayi içinde en iyi izleyen ve kendine göre anlamlandıran oyuncuların başında geliyoruz. Kesinlikle Ar-Ge yatırımlarına ve katma değeri yüksek ürünlere öncelik vererek dışa bağımlılığı azaltmalıyız" dedi.
BU KEZ GEÇ KALINMAMALI Türkiye'nin dijitalleşmesi ve sanayinin dönüşümü için makinelerin akıllı hale getirilmesinin zorunluluğuna değinen Türkiye'nin Makinecileri Almanya
Danışmanı Ahmet Yılmaz
"Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme çok önemli. Bu fuarda Türkiye'nin Makinecileri bu dönüşümü gerçekleştirme adına Alman ve diğer ulusların lider kurumlarıyla bir araya gelmektedir. Elde edilen kazanımlarla ülkemizde pratik uygulamalara en kısa zamanda geçmek istiyoruz. Kesinlikle geç kalma lüksümüz yok. Geç kalmak, ileride telafisi zor bağımlılık ilişkileri doğrurur" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:24
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