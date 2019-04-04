Son Dakika Haberleri: Endüstri 4.0 Sanayi Devrimini Atlamamalıyız

Endüstri 4.0 Sanayi Devrimini Atlamamalıyız

1 saat önce

TÜRKİYE'DE geçen yıl ihracatını en çok artıran üç sanayi grubundan birinin makineciler sektörünün olduğunu dile getiren Türkiye'nin Makinecileri Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu ve Başkan Yardımcısı Sevda Kayhan Yılmaz, "Dünya genelinde makine ihracatını en çok artıran ülkelerden biriyiz.

Endüstri 4.0 Sanayi Devrimini Atlamamalıyız, System.String[]
TÜRKİYE'DE geçen yıl ihracatını en çok artıran üç sanayi grubundan birinin makineciler sektörünün olduğunu dile getiren Türkiye'nin Makinecileri Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu ve Başkan Yardımcısı Sevda Kayhan Yılmaz, "Dünya genelinde makine ihracatını en çok artıran ülkelerden biriyiz. Yıllık yüzde 15 düzeyindeki büyüme hızımızı koruyarak beş yıl içerisinde ihracatımızı iki katına çıkarmayı hedeflemişiz. 2001 yılından bu yana makine ihracatımızı 10 katına çıkardık. Endüstri 4.0 olarak tanımlanan sanayi devrimini Avrupa imalat sanayi içinde en iyi izleyen ve kendine göre anlamlandıran oyuncuların başında geliyoruz. Kesinlikle Ar-Ge yatırımlarına ve katma değeri yüksek ürünlere öncelik vererek dışa bağımlılığı azaltmalıyız" dedi.

BU KEZ GEÇ KALINMAMALI Türkiye'nin dijitalleşmesi ve sanayinin dönüşümü için makinelerin akıllı hale getirilmesinin zorunluluğuna değinen Türkiye'nin Makinecileri Almanya Danışmanı Ahmet Yılmaz "Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme çok önemli. Bu fuarda Türkiye'nin Makinecileri bu dönüşümü gerçekleştirme adına Alman ve diğer ulusların lider kurumlarıyla bir araya gelmektedir. Elde edilen kazanımlarla ülkemizde pratik uygulamalara en kısa zamanda geçmek istiyoruz. Kesinlikle geç kalma lüksümüz yok. Geç kalmak, ileride telafisi zor bağımlılık ilişkileri doğrurur" diye konuştu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:24 

Avrupa, Kayhan, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TCDD'ye KPSS Şartı Aranmaksızın 356 Personel Alınacak ABD'nin Türkiye'yi Tehdit Etmesine Rusya'dan Sert Yanıt: Baskı İçin Her Türlü Yöntemi Kullanıyorlar Trump Tehdit Etti, Avokado'nun Fiyatı Bir Günde Yüzde 34 Arttı İmamoğlu'ndan "Türkiye'nin Sonraki Cumhurbaşkanı Siz misiniz?" Sorusuna Yanıt: Allah Bilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 16:46:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endüstri 4.0 Sanayi Devrimini Atlamamalıyız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]