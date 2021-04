Endüstri 4.0 ve Iot Nedir? İşletmeler Bu Teknolojileri Nasıl Kullanmalı?

ABB Dijital Satış Lideri Mehmet Karakaya, endüstri 4.0 ve IoT'nin ne olduğunu ve işletmelerin bu teknolojileri nasıl kullanması gerektiği hakkında bilgi verdi. Endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti yani IoT denilen şeyin çok fazla iç içe geçik olduğunu anlattı. Nesnelerin internetinin, internet of everything'den çıktığını yani her şeyin internete bağlı olduğunu; bunun aşağısında internet of things denilen nesnelerin internetinin daha ağırlıklı endüstride kullanıldığını dolayısıyla endüstri 4.0'ın endüstriyel nesnelerin interneti yani IoT olarak tanımlandığını söyledi.

Karakaya, endüstri 4.0'ı operasyonel teknolojiler ile IoT internet teknolojilerinin bir araya gelmesi olarak açıkladı. Cam üretiliyorsa içerisinde yapay zeka algoritması kullanılacak sistemlerin de entegre edilmesi gerektiğini; ev üretiliyorsa onu daha düzgün yapabilen Cad Cam yazılımların kullanılması, dijital platformlar, dijital ara yüzler kullanılması gerektiğini ifade etti. Bu tip operasyonel teknolojileri bulundurulan endüstride information technologies denilen yazılım teknolojilerinin birleştirildiği ve bunun sonuçlarıyla dönüştürülmesinin mümkün kılınabileceği teknolojilere endüstri 4.0 denildiğini açıkladı. Firmaların hem lokal hem de global tarafta rekabetçi kalabilmesi için bu teknolojiyi üretim teknolojilerinde, altyapılarında, herhangi bir ürünü üretirken, bir çıktıyı daha az arızayla ve daha yüksek kalitede üretebilmesi için kullanması gerektiğini söyledi.