Son Dakika Haberleri: Endüstri 4.0 ve Sendikaların Geleceği" Programı

Endüstri 4.0 ve Sendikaların Geleceği" Programı

1 saat önce

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Bu ülkeyi işçisi, memuru, işvereni ve hükümetiyle birlikte yükseltecek, geleceğe hep birlikte taşıyacağız." dedi.

Endüstri 4.0 ve Sendikaların Geleceği
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Bu ülkeyi işçisi, memuru, işvereni ve hükümetiyle birlikte yükseltecek, geleceğe hep birlikte taşıyacağız." dedi.

Kahveci, bir otelde düzenlenen "Endüstri 4.0 ve Sendikaların Geleceği" programında, gelecekteki çalışma hayatına geçiş sürecinde yaşanacakların önceden belirlenmesi ve bu yönde çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

Bunların ortaya çıkaracağı sonucun çalışma hayatının aktörlerine geleceğin dünyasının kapılarını açacağını, milli birlik ve beraberliğin muhafazasının anahtarı olacağını ifade eden Kahveci, "Bu ülkeyi işçisi, memuru, işvereni ve hükümetiyle birlikte yükseltecek, geleceğe hep birlikte taşıyacağız." diye konuştu.

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, örgütlerinin 100. yılını kutladığını söyledi.

Bu yıl endüstriyel alanda yapılacak çalışmaların insan odaklı olması gerektiğini vurgulayan Özcan, "Gelecek nesiller için büyüme, eşitlik ve sürdürülebilirliği mümkün kılmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da endüstri alanında yapılanların, siyasetten ayrı değerlendirilerek yanında durulması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Faik Yavuz ise e-ticaret'in önemli olduğunu ve Türkiye'nin bu alanda her geçen gün geliştiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:25 Kaynak: AA

Önder Kahveci, Türkiye Kamu Sen, Türkiye, Güncel
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