'Endüstri 4.0 Ve Yapay Zekaya Odaklandık'

Alarko Holding Kurucu Eş Başkanı Merhum Dr.Üzeyir Garih'in torunu Alarko Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih, dedesindenaldığı ilhamla şirketin geleceğe yönelik yapılanmasındaEndsütri 4.0 ve yapay zeka üzerine odaklandığını belirtti.

Enerji, müteahhitlik, turizm, iklimlendirme ve gayrimenkulsektörlerinde faaliyet gösteren Alarko, enerjide çeşitli kaynaklardan elektriküretimi, ticareti ve dağıtımı, iklimlendirmede Carrier şirketi ile ortaklık,turizmde Hillside markası, GYO şirketi ve müteahhitlikte metro, otoyol vearıtma tesisleri gibi alt ve üst yapı projelerinin inşası devam ediyor. 1320MW kurulu güce sahip Karabiga Termik Santrali önemli projelerden biri olduğunubelirten Tal Garih, Batı Çin- Batı Avrupa Otoyol Projesi'nin parçası olan BüyükAlmati Çevre Yolu Projesi Sözleşmesi gündemdeki bir diğer önemli konu olduğunu söyledi.

Garih, Alarko Holding'teki yapılanmayla ilgili ; 'Tüm işgeliştirme süreçlerini stratejik planlama müdürlüğünün altında konsolide ettik.Böylelikle iş geliştirmeye sadece finansal açıdan değil stratejik açıdan dabakar hale geldik" diyor. Garih, şirketin özellikle dijital dönüşümprojeleriyle ilgileniyor.

Gelecek dönem için stratejileri belirlerken yapay zeka,Endüstri 4.0 ve teknolojik alt yapı konularına değinerek "Şirketolarak insan gücümüzü, bilgimizi ve yatırım felsefemizi endüstri 4.0kavramlarına yönelik uyarlayarak bildiğimiz alanlarda geliştireceğiz. Örneğingüneş, hidro ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanıyoruz,fırsatları değerlendiriyoruz. Kurumsal hafıza ve değişim yönetimi anlayışlarınıharmanlayıp bir karma içerisinde bütünleştiriyoruz. 2033 yılına kadar mevcut işkollarının neredeyse yarısının tamamen yok olup yerlerine yenilerinintüreyeceğini öngörülüyor. Bu doğrultuda ciddi planlamalar yapmak elzem. Yediyıl sonra iş gücünün yüzde 76'sını milenyallerin, Y ve Z nesillerin oluşturmasıbekleniyor. Bu sebeple organizasyonların gençleri tanıma ve onlara göreşekillenmesinin önemi gün geçtikçe artacak. Gittikçe açık yetenek ekonomisinedoğru gidiyoruz" dedi.