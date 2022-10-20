Endüstri Bölgeleri Kanun Değişikliği TBMM'de Kabul Edildi - Son Dakika
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Endüstri Bölgeleri Kanun Değişikliği TBMM'de Kabul Edildi

20.10.2022 22:59
Endüstri Bölgeleri Kanun Değişikliği TBMM'de Kabul Edildi

AKP’nin TBMM'ye sunduğu Endüstri Bölgeleri Kanun değişikliği TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanunla; Özel endüstri bölgeleri için kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülecek.

AKP'nin TBMM'ye sunduğu Endüstri Bölgeleri Kanun değişikliği TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla; Özel endüstri bölgeleri için kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülecek.

"Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu'nda bu akşam kabul edildi.

Toplam 15 maddeden oluşan kanunla; bakanlığa, kurum ve kuruluşların veya yönetici şirketin başvurusuna istinaden veya re'sen yer seçimi yapmak suretiyle endüstri bölgeleri kurulu bölgelere, ilave alan önerisi verebilecek.

Endüstri bölgesi ilan edilen alanlardaki araziler, Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca Bakanlıkça kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilecek; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından endüstri bölgesi olarak kullanılmak üzere bakanlığa tahsisi yapılacak.

Endüstri bölgelerinde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin bakanlığa veya yönetici şirkete başvurusu üzerine, yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde yönetici şirket ve bakanlık tarafından belirlenen yatırımcılara Bakanlıkça ön yer tahsisi yapılacak.

Ayrıca; bakanlıkça belirlenen alanlarda, Cumhurbaşkanı tarafından endüstri bölgelerinin kurulmasına veya alan ilavesine izin verilebilecek. İlan edilen endüstri bölgesi alanından büyük olmaması şartıyla bölgeye ek edilecek alanlara bakanlık tarafından karar verilecek. Sınırlar ise Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Kaynak: ANKA
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