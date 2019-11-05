Yenilikçi Sağlık Araştırmaları Vakfı (YESAV) tarafından "Endüstri Kontrolündeki Tıbbın Dönüştürülmesinde Ar-Ge Şirketlerinin Rolü Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde sağlık profesyonellerinin katılımıyla düzenlenen sempozyumda, tıpta inovasyon, tersine beyin göçünde Ar-Ge'nin önemi, tıp mühendisliği, inovasyonda yatırımcı eksikliği, sağlık inovatörünün Türkiye pazarında karşılaştığı engeller gibi birçok konu ele alındı.

Ayrıca, YESAV'ın geleceğin sağlıkta yenilikçi araştırmacılar yetişmesine imkan tanımak amacıyla bilim insanı Oktay Sinanoğlu anısına yaptığı "Sağlıkta Yenileşim Ödülleri" de sahiplerini buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YESAV Başkanı Serdar Baki Albayrak, endüstri kontrolündeki tıbbın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oldukça yaygın olduğunu belirtti.

Sağlığın ticarileşmesinin yeterince endişe verici olmasının yanı sıra Türkiye'de kullanılan sağlık malzemelerinin yüzde 94'ünün ithal olmasının dışa bağımlılık sorununu da gündeme getirdiğini ifade eden Albayrak, bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla yola çıktıkları sempozyumda, endüstri kontrolündeki tıbbın acilen reforme edilmesini, teşhis, tedavi ve cihaz kullanımıyla ilgili metotların değişmesi gerektiğini vurgulamak istediklerini kaydetti.

Albayrak, bu yönde, medikal alandaki karar alıcılarla bir araya gelerek yapacakları iş birlikleriyle geleceğin tedavisini birlikte şekillendireceklerine inandıklarını ifade etti.

"Türkiye'deki bilimsel yayınların 3'te 2'si sağlık alanından"

Türkiye'deki sağlık personelinin bilimsel seviyesi ve mesleki becerisinin yanı sıra gündelik teşhis ve tedavi pratiğinin dünya standardında olduğunu bildiklerini belirten Albayrak, "Örneğin, Türkiye'deki bilimsel yayınların yaklaşık 2/3'ü sağlık alanından çıkıyor. Türkiye'nin sağlık inovasyonunda dünyada önemli bir merkez olabileceğine inanıyoruz. YESAV olarak düzenlediğimiz bu sempozyumla bölgenin çekim merkezi olması için gerekli ekosistemin oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu da "Sağlık Ar-Ge'sinde Kamunun Yeni Yıldızı TÜSEB mi?" başlıklı konuşmasında TÜSEB'in yeni dönemde yerlileşme ve millileşme vizyonu doğrultusunda ilerlediğini, sağlıkta Ar-Ge vizyonunun ana omurgasını bireysel tıp projelerinin ve dönüşümsel tıp uygulamalarının oluşturduğunu aktardı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Teknopol İstanbul Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek de "Sağlık Bakanlığı Bünyesinde İnovatif Potansiyeli Harekete Geçirmek; Teknopolis" başlıklı konuşmasında, sağlık alanında akademisyenlerin ve endüstrinin yapmış olduğu Ar-Ge projelerine değindi. Etkin ve verimli teknoloji transfer ofislerinin oluşturulamamasının, bazı sorunları da beraberinde getirdiğini kaydeden Çömlek, Türkiye'de faaliyette olan 64 teknoparkın bulunduğunu ve toplamda 5 bin 400 firmanın olduğunu söyledi.

VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş ise "Milli Sağlık İnovatörünün Tükiye Pazarına Girişindeki Engeller" başlıklı konuşmasında, VSY Biotechnology gibi katma değeri yüksek ürünler üreten şirketlerin Türkiye'de de faaliyette olması gerektiğinin altını çizerek, şirketin güncel çalışmalarından bahsetti.

Konuşmaların ardından Oktay Sinanoğlu adına düzenlenen "Sağlıkta Yenileşim Ödülleri" kapsamında birincilik ödülü "Kemik Sağlamlığını Ölçen Yeni Bir Tıbbi Cihaz Geliştirilmesi" projesiyle Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden Dr. Mustafa Ünal'a verildi.