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Endüstri Mühendisleri deneyimlerini paylaştı

15 dakika önce

Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu (EMK) tarafından "Deneyimli Endüstri Mühendisleri-DEM 1" etkinliği düzenledi.

Endüstri Mühendisleri deneyimlerini paylaştı, System.String[]

Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu (EMK) tarafından "Deneyimli Endüstri Mühendisleri-DEM 1" etkinliği düzenledi.


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan etkinliğe Toyota Satın Alma Mühendisliği Müdürü Süleyman Semiz ve Otokar Proje Planlama Mühendisi Yudum Metin konuşmacı olarak katıldı. Semiz ve Metin, etkinlikte deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.


Kendisinin de Sakarya Üniversitesi mezunu olduğunu belirterek, öğrencilere iş hayatında kendilerini nasıl bir ortam beklediği konusunda bilgiler veren Toyota Satın Alma Mühendisliği Müdürü Süleyman Semiz, "İş hayatında çalışarak ve uygulayarak deneyim kazanacaksınız. Kendi imkansızlığınız başlatın. İş hayatı sizlere iyi iletişimci olmayı ve liderlik yapabilmeyi öğretecek. Vizyonunuzu ve adaptasyonunuzu okudukça geliştireceksiniz. Dar ve konforlu alanınızdan uzaklaşın. Sosyal anlamda güçlü olmanız gerekiyor. Bu dört senede heybenize ne koyarsanız, sizinle beraber o da iş yaşamınıza gelecek. Yapmanız gereken sadece noktaları birleştirmek" dedi.


Pratik ve aktif olmanın iş yaşamında çok önemli olduğunu belirten Otokar Proje Planlama Mühendisi Yudum Metin, "İkili ilişkiler çok önemlidir. Meraklı ve araştırmacı olmalısınız. Her şey istemekle başlar. Konfor alanınızdan çıkın, sürekli öğrenmek isteyin. Öğrenmek ve okumak ufkunuzu açacak ve pratik zeka edinmenizi sağlayacak. Bunlar iş hayatınızda sizlere çok şey katacak" diye konuştu. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Otokar, Yudum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:31 Kaynak: İHA
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