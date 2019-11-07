Endüstri Mühendisliği topluluğundan kütüphane projesi

Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu (EMK), Geyve'de bir ilkokulda kütüphane kuracak.



Geyve Süleyman Gülsüm Odabaş İlkokulunda gerçekleşmesi planlanan proje hakkında bilgi veren topluluk üyesi öğrenciler, oluşturulacak kütüphanede kitaptan yapboz ve satranç gibi zeka oyunlarına, hikaye ve romandan dergiye kadar birçok eşyanın gerektiğini söyledi. Bu sene 4'üncü kütüphaneyi kuracak olan topluluk üyesi öğrenciler, minik kalplerin hayallerini süslemek için projeye başladıklarını ve hayırseverlerden destek beklediklerini belirtti. Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu tarafından yapılan açıklamada ise, "İsteyenler bağışlamak istedikleri eşyaları 10 Nisan 2020 tarihine kadar SAÜ Mühendislik Fakültesi M5 binasındaki kulüp odalarına bırakabilecek" denildi. - SAKARYA