Son Dakika Haberleri: Endüstrinin kalbi Bursa’da atacak
Son Dakika Ekonomi Endüstrinin kalbi Bursa’da atacak

Endüstrinin kalbi Bursa’da atacak

1 saat önce

"Automotive Meetings-Bursa" (Dünya Otomotiv Buluşmaları-Bursa), Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliğinde bu sene 12-14 Kasım tarihlerinde ikinci kez düzenlenecek.

Endüstrinin kalbi Bursa’da atacak, System.String[]

"Automotive Meetings-Bursa" (Dünya Otomotiv Buluşmaları-Bursa), Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliğinde bu sene 12-14 Kasım tarihlerinde ikinci kez düzenlenecek.

Organize Sanayi Bölgesi, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:21 
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