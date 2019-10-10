Endüstrinin kalbi Bursa’da atacak
1 saat önce
"Automotive Meetings-Bursa" (Dünya Otomotiv Buluşmaları-Bursa), Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliğinde bu sene 12-14 Kasım tarihlerinde ikinci kez düzenlenecek.
"Automotive Meetings-Bursa" (Dünya Otomotiv Buluşmaları-Bursa), Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliğinde bu sene 12-14 Kasım tarihlerinde ikinci kez düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:21
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