Endüstriyel atık suları arıtan projenin patenti alındı

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Beşiktaş'ın istediği Peniel Mlapa için VVV-Venlo'dan resmi açıklama geldi!

Sıcaklardan bunalan iki genç kanala kurdukları çarşaftan hamakla serinlediler

Bakıcısına 20 milyon lira bırakan ünlü iş adamı tek bir şey istemiş!