Drone - Endüstriyel bitki şerbetçi otu yüksek verimiyle üreticisini sevindirdi - Son Dakika

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen endüstriyel bitki şerbetçi otunun üreticileri hasat mesaisine başladı.

İlçede 575 çiftçi tarafından yaklaşık 2 bin 950 dekar alanda ekimi yapılan, ilaç ve içecek sanayisinde kullanılan şerbetçi otundan bu yıl 15 ila 20 milyon lira kazanç hedefleniyor.

Geçmiş yıllarda yağışlar ve aşırı sıcak dolayısıyla rekoltesi düşen bitkideki verimin bu sene daha yüksek olması üreticileri sevindirdi.

Yaprakları karşılıklı, sapı sarılgan olan, çiçekleri yumurtamsı kozalaklara dönüşen bitki, tarlalardan traktörlere yüklenip toplama merkezine taşınıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, AA muhabirine, Türkiye'de şerbetçi otunun, Pazaryeri ve 11 köyünün yanı sıra Bilecik merkeze bağlı 3 köyde üretildiğini söyledi.

Şerbetçi otundan, iyi bakıldığında dekar başına 600 ila 1000 kilogram verim alınabildiğini belirten Sert, "Bu yıl 1000-1700 ton civarı bir rekolteye ulaşmayı umut ediyoruz. Tespit komisyonun belirlediği fiyatlara göre bu yıl 'Aroma' cinsi kilogramı 16,10 liradan, diğer çeşitler ise 15,75 liradan alınıyor." dedi.

Pazaryeri'nde 55 yılı aşkın süredir üretiliyor

Ot-Gül Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar da 2021 sezonu için alımlara başladıklarını anlattı.

Şerbetçi otunun 1965'te deneme ekimlerine başlandığını, kooperatifin kuruluş yılı olan 1972'de ise tesislerinin hizmete girdiğini dile getiren Kozpınar, "Geçen yıl yağışlardan dolayı otlar hastalandı. Bu yıl yeterince yağış ve güneşi aldık, bundan dolayı şerbetçi otları daha güzel. Çiftçimizin bir nebze de olsa yüzünün gülmesini istiyoruz. Çiftçilerimize hayırlı hasatlar diliyorum." diye konuştu.

Üreticilerden Saffet Çoban da 2 dekar alana ekim yaptığını, 2 ton ürün beklediğini ifade etti.