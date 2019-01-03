Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı" Başlatıldı

Fırat Kalkınma Ajansı, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'de bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçirmek amacıyla "Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı" başlattı.

Fırat Kalkınma Ajansı, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'de bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçirmek amacıyla "Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı" başlattı.



Fırat Kalkınma Ajans Genel Sekreter Vekili Abdulvahap Yoğunlu, yazılı açıklamasında, programla, bölgede endüstriyel üretimin güçlenmesi ve katma değerin arttırılması için üretim yapacak yeni işletme yatırımlarının hayata geçirilmesi, mevcut işletmelerin modernizasyonuyla tasarım ve ürün geliştirme yeteneklerinin, üretim kapasitesinin ve istihdamın arttırılmasının amaçlandığını belirtti.



Yoğunlu, projeler için belirlenen kaynak tutarlarına ilişkin, "Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 16 milyon liradır. Desteklenecek projelerle bölgeye yaklaşık 32 milyon liralık yatırım gerçekleştirilmesini öngörüyoruz. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 100 bin lira, azamiyse 800 bin lira olabilecektir." ifadelerini kullandı.



Yoğunlu, Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı'nın Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.



Programa başvuruların 07 Ocak-22 Mart tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.

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