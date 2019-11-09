Endüstriyel kilitte hedef ABD

Endüstriyel kilit ihracatında hedef ABD pazarı olarak belirlendi.



Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, ABD'ye ihracatın ikiye katlandığını belirterek, "Önümüzdeki yıl ihracatımızın ciddi bir oranda artacağını öngörüyoruz" dedi.



Amerika'nın iç dinamiklerinden çok umutlu olduklarının altını çizen Mertöz, "Çünkü imalat anlamında çok ciddi bir hareketlenme var. Amerika'nın Çin'le olan ticaret savaşları Batı Avrupalı imalatçıları ve bizim gibi alternatif imalatçıları pozitif yönde etkiledi. Çin'den aldıkları birçok ürünün alternatifini Batı Avrupa'da ve yine Türkiye, Meksika, Endonezya, Brezilya gibi alternatif ülkelerde aramaya başladı. Amerika'daki firmalar bile Çin'de ürettikleri ürünü yine Amerika'ya taşımaya çalıştıkları için ciddi bir talep patlaması oldu ve iş potansiyeli arttı. Geçmişte Amerika'ya beş adet teklif veriyorsak şimdi bunu ikiye katladık. Önümüzdeki yıl ihracatımızın ciddi bir oranda artacağını öngörüyoruz ve hedef ülkemizi ABD olarak belirledik" dedi.



Mertöz, "Ürün kalıp ve tasarım anlamında hızla ilerliyoruz. Ar-Ge'de tasarım gücümüzü artırmak için dünyada birçok stüdyodan tasarımla alakalı destekler alıyoruz. Bu konuda ekibimize eğitimler aldırıyoruz. Çünkü ürünün sadece sağlam veya uzun ömürlü olması değil, bunlarla birlikte tasarım da olması gerekiyor. Bu sebeple tasarıma daha fazla yatırım yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL