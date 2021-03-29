Endüstriyel kontrol sistemlerine yönelik saldırılar 2020'de yükselişe geçti

Kötü amaçlı saldırıların engellendiği endüstriyel kontrol sistemlerinin (ICS) yüzdesi 2019'un ikinci yarısından itibaren düşüşe geçerken, geçen yılın ikinci yarısında yükselme tekrar başladı.

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, 2020'nin ikinci yarısında saldırıya uğrayan ICS bilgisayarlarının yüzdesi 0,85 puanlık artışla 33,4 oldu. Aynı dönemde mühendislik ve entegrasyon sektöründe saldırıya uğrayan ICS bilgisayarların oranı 8, bina otomasyonu sistemlerinin 7, petrol ve gaz endüstrisin 6,2 puan arttı. Genel olarak saldırıya uğrayan ICS bilgisayarlarının yüzdesi, Kaspersky araştırmacıları tarafından incelenen ülkelerin yüzde 62'sinde ve incelenen 5 sektörün tamamında artış gösterdi.

Sanayi kuruluşlarına yönelik saldırılar, üretimin kesintiye uğraması ve mali kayıplar açısından yıkıcı olma potansiyeline sahip. Ayrıca, sahip oldukları son derece hassas bilgiler nedeniyle saldırganlar için çekici bir hedef olma eğilimindeler.

Kaspersky araştırmacıları tarafından incelenen endüstriler arasında saldırıya uğrayan ICS sistemlerinin en yüksek yüzdesine sahip olanlar yüzde 46,7 ile bina otomasyonu, yüzde 44 ile petrol ve gaz, yüzde 39,3 ile mühendislik ve ICS entegrasyonu şeklinde gerçekleşti.

Petrol, gaz ve bina otomasyonu sektörlerine yönelik tehditler 2019'un ilk yarısından bu yana artma eğiliminde olurken, Kaspersky araştırmacıları tarafından incelenen diğer iki sektör olan enerji ve otomotiv üretiminde de saldırıya uğrayan ICS bilgisayarlarının yüzdesinde artış görüldü.

Aynı dönemde ICS sistemlerinde 5 bin 365 farklı kötü amaçlı yazılım ailesine ait tehditler engellendi. Bu 2020'nin ilk yarısına göre yüzde 30 artışa karşılık geliyor.

En belirgin tehditler arka kapılar (virüslü cihaz üzerinde uzaktan kontrol sağlayan Truva atları), casus yazılımlar (veri çalmak için tasarlanmış kötü amaçlı yazılımlar), diğer Truva atı türleri, kötü amaçlı komut dosyaları ve belgeler oldu.

Genel olarak Kaspersky araştırmacıları tarafından incelenen ülkelerin yüzde 62'si, saldırıya uğrayan ICS bilgisayarlarının yüzdesinde artış yaşadı. İncelenen tüm ülkelerin yüzde 73,4'ünde, 2019'un ikinci yarısındaki yüzde 23,6'ya kıyasla kötü amaçlı e-posta eklerinin engellendiği ICS bilgisayarlarının yüzdesi küresel ölçekte yüzde 0,7 artış gösterdi.

"Salgın, ICS tehdidi ortamında olağandışı eğilimlere yol açtı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky ICS CERT Başkanı Evgeny Goncharov, 2020'nin, neredeyse tüm yönleriyle alışılmadık bir yıl olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Salgın, ICS tehdidi ortamında bazı olağan dışı eğilimlere yol açmış görünüyor. Örneğin, yaz ve kış aylarında insanlar tatile giderken saldırıya uğrayan ICS sistemlerinin yüzdesinde düşüş gözlemliyoruz. Ancak sınırlar kapandığından ve ülkeler kısıtlamalarla karşılaştığından, büyük olasılıkla pek çok kişi tatilini yapmadığından dolayı diğer zamanlarda saldırılarda gözle görülür bir düşüş görmedik. Buna ek olarak fidye yazılımı saldırıları küresel olarak azalırken, ABD ve Batı Avrupa gibi gelişmiş ülkelerde saldırıların sayısı önemli ölçüde arttı. Belki de mevcut ekonomik gerileme koşullarında suçlular, zengin ülkelerde fiilen ödeme yapma imkanına sahip işletmeler olduğunu düşünüyor. Salgın devam ederken tüm sektörlerin yeni önlemler alması önemli. Dünyanın geri kalanı değişirken, siber suçluların ne yapacağını tahmin etmek gerçekten zor."

ICS sistemlerini çeşitli tehditlerden korumak için Kaspersky uzmanları, şunları öneriyor:

"Kuruluştaki endüstriyel ağların parçası olan işletim sistemlerini ve uygulamaları düzenli olarak güncelleyin. Mevcut oldukları anda ICS ağ ekipmanının güvenlik düzeltmelerini ve yamalarını uygulayın. Olası güvenlik açıklarını belirlemek ve ortadan kaldırmak için OT sistemlerinde düzenli güvenlik denetimleri gerçekleştirin. Potansiyel olarak tehdit oluşturan teknolojik süreci ve ana işletme varlıklarını tehdit eden saldırılara karşı daha iyi koruma için ICS ağ trafiği izleme, analiz ve algılama çözümlerini kullanın.

BT güvenlik ekipleri ve OT mühendisleri için özel ICS güvenlik eğitimi, yeni ve gelişmiş kötü amaçlı tekniklere yanıt vermeyi iyileştirmek için çok önemlidir. Endüstriyel kontrol sistemlerini korumaktan sorumlu güvenlik ekibine güncel tehdit istihbaratı sağlayın. ICS Tehdit İstihbaratı Raporlama hizmeti, mevcut tehditler ve saldırı vektörlerinin yanı sıra OT ve endüstriyel kontrol sistemlerindeki en savunmasız unsurlar ve bunların nasıl azaltılacağı hakkında içgörüler sağlar. Tüm kritik endüstri sistemleri için kapsamlı koruma sağlamak üzere OT uç noktalarınızda ağlarınızda Kaspersky Industrial CyberSecurity gibi güvenlik çözümlerini kullanın."