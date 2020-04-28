Endüstriyel metal çıkışta

Ekonomilerin yeniden açılmasına dair her haber ve beklenti yıl başından beri düşüşte olan endüstriyel metallerde fiyatların yönünü değiştiriyor.
Ekonomilerin yeniden açılmasına dair her haber ve beklenti yıl başından beri düşüşte olan endüstriyel metallerde fiyatların yönünü değiştiriyor. COVID-19 önlemleriyle arzda yaşanan sıkıntılar da yükselişte etkili.
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28.04.2020 06:06:10. #1.13#
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