Son Dakika Haberleri: Endüstriyel metallerin yönünü savaş çizecek

Endüstriyel metallerin yönünü savaş çizecek

1 saat önce

Ticaret savaşlarının yarattığı şokla 2018'de 3 yılın en düşük seviyesine gerileyen sanayi metallerinin bu yıl çıkış için umudu ABD-Çin gerginliğinin azalması. Diğer yandan arz-talep dengesi fiyatlara destek olması bekleniyor.

Endüstriyel metallerin yönünü savaş çizecek, System.String[]
Ticaret savaşlarının yarattığı şokla 2018'de 3 yılın en düşük seviyesine gerileyen sanayi metallerinin bu yıl çıkış için umudu ABD- Çin gerginliğinin azalması. Diğer yandan arz-talep dengesi fiyatlara destek olması bekleniyor. Analistlere göre metalde inişli-çıkışlı bir yıl yatırımcıyı bekliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:05 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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