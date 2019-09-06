Son Dakika Haberleri: 'Endüstriyel reklam' 124 bin kişiye istihdam sağlıyor
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'Endüstriyel reklam' 124 bin kişiye istihdam sağlıyor

1 saat önce

İstanbul Ticaret Odası, cephe giydirmeden, ATM kiosklarına kadar her sektöre etki eden endüstriyel reklam ürünleri sektörüne yönelik ilk bilimsel araştırma raporunu açıkladı.

'Endüstriyel reklam' 124 bin kişiye istihdam sağlıyor, System.String[]

İstanbul Ticaret Odası, cephe giydirmeden, ATM kiosklarına kadar her sektöre etki eden endüstriyel reklam ürünleri sektörüne yönelik ilk bilimsel araştırma raporunu açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:54 
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