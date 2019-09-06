'Endüstriyel reklam' 124 bin kişiye istihdam sağlıyor
1 saat önce
İstanbul Ticaret Odası, cephe giydirmeden, ATM kiosklarına kadar her sektöre etki eden endüstriyel reklam ürünleri sektörüne yönelik ilk bilimsel araştırma raporunu açıkladı.
İstanbul Ticaret Odası, cephe giydirmeden, ATM kiosklarına kadar her sektöre etki eden endüstriyel reklam ürünleri sektörüne yönelik ilk bilimsel araştırma raporunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:54
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