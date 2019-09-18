Son Dakika Haberleri: Endüstriyel reklam ve dijial baskı dünyası İstanbul'da buluşacak
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Endüstriyel reklam ve dijial baskı dünyası İstanbul'da buluşacak

1 saat önce

21. Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı (SIGN İstanbul), 19 Eylül Perşembe günü açılacak.

Endüstriyel reklam ve dijial baskı dünyası İstanbul'da buluşacak, System.String[]

21. Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı (SIGN İstanbul), 19 Eylül Perşembe günü açılacak.

İstanbul, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:30 
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