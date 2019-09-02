Endüstriyel Tasarım girişimcilere yeni kapılar açıyor

Endüstriyel tasarımlarının altında Mete Mordağ imzası bulunan; yaşam alanı için akıllı ürünler sunan Bean, fotoğrafçılık için devrim niteliğinde olan Capsule360, teknolojiyi görme engelliler ile buluşturan akıllı baston WeWalk, interaktif ekran dönüştürücü Wollox bu ürünlerden sadece birkaçı… Bu tasarımlar sayesinde hem yerli üretim artıyor hem de katma değerli ihracat yapılıyor.

İyi bir fikre sahip olmak yetmiyor. Fikrin ürüne dönüştürülebilir olması, işlevsellik sunması ve hayatı kolaylaştırması gerekiyor. Bu süreçte fikrin en büyük destekçisi endüstriyel tasarım oluyor. Fikrin tasarlanması, kullanıma sunulması ve hatta pazarlanması noktasında önemli bir sorumluluk üstleniyor. Toplam üretim maliyetleri içinde etkisi sadece yüzde 5'ler düzeyinde kalan normal tasarım sürecinin, ürünün pazar değeri üzerindeki ölçülebilir etkisinin yüzde 70'lere vardığı gerçeği artık geniş kitlelerce biliniyor. Bu durum dünyada yeni ürünlerin total bir tasarım sürecinden geçirilmesine yönelik inanç ve isteği artırıyor. Tüm teknolojik yeniliklerin ve buluşların ancak sokaktaki insanın ulaşabileceği bir ürüne dönüşmesi ile ekonomiye katma değer sağlayabileceği realitesinin yanında, o buluşun ürünleşme başarısının da artık büyük ölçüde toplam tasarım sürecindeki bütünsellikten geçtiği gerçeği sır değil! Tüm dinamik değişimler gelecekte ihtiyaç duyulacak her türlü yeni ürün için total bir tasarım sürecini vazgeçilmez kılarken; bütünsel bir tasarım servisine olan küresel ihtiyaç da hızla tırmanıyor. Bu global ihtiyaca yerli tasarımlar da hizmet ediyor.

Rekor rakamlara ulaşıldı

Endüstriyel tasarımcı Mete Mordağ'ın tasarladığı, yaşam alanı için akıllı ürünler sunan Bean, fotoğraf çekme kalitesini üst düzeye çıkartan Capsule360 ve akıllı baston WeWALK Türkiye pazarından çıkıp dünyaya açıldı. Bean ürünleri, aydınlatma ve elektronik cihazların tak-çalıştır özellikli ürünlerle tek bir uygulama ya da web üzerinden kontrol edilmesini sağlıyor. Bean Akıllı Merkez, Bean Akıllı Priz ve Bean Akıllı Anahtar olmak üzere üç farklı donanım geliştiren Bean'in, akıllı ürünlerin yönetimini sağlayan sisteminin adı ise Bean Friends. Arıkovanı'nda fonlanan Bean ürünleri 118 bin TL elde etti.

Tasarlayıp geliştirdiği inovatif ürünler ile tüm dünyada fotoğrafçılık ve video sektöründeki kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Miops, Capsule360 ile dünyanın en büyük kitlesel fonlama platformlarından biri olan Kickstarter'da fonlandı. 600 bin dolar fonlanma ile Türkiye rekorunu elde etti.

Yerli bir girişim ürünü olan akıllı baston WeWALK, 2016 yılında Arıkovanı'nda 290 bin TL ile 2018'de ise Indiegogo'da 54 bin dolar ile başarıyla fonlandı. Sadece Türkiye'de değil, dünya çapında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Akıllı baston projesi, Edison ödülü dâhil olmak üzere pek çok ödüle ve yatırıma layık görüldü.

Wollox interaktif ekran dönüştürücü ise her türlü ekran veya projeksiyon alanını boyutundan bağımsız olarak dokunmatik bir yüzeye dönüştüren şaşırtıcı bir teknoloji. Geçtiğimiz ay Arıkovanı fonlama platformunda 232 bin TL ile fonlanarak hedefine ulaştı. Şu an üretim sürecinde olan Wollox ekran dönüştürücünün ve Wollox akıllı kalemin bu yılın son çeyreğinde pazara çıkması hedefleniyor.

Hayatı kolaylaştıran tasarımlar

Mete Mordağ'ın endüstriyel tasarımını üstlendiği projelerin detayları şu şekilde:

Capsule360, kameralar için şu ana kadar üretilmiş en kompakt ve çok yönlü kamera hareket kutusu. Tek bir ünitede çoklu çalışma modlarını bir arada sunan bir Capsule360, SLIDE, PAN ve TILT hareketleriyle üç eksenli hareket kabiliyetine sahip. Capsule360 ayrıca Akıllı Nesne Takibi, Geliştirilmiş Zaman Atlamalı Modları, 360 derece Ürün Fotoğrafçılığı, Astrophotography için Star Takibi, Panorama ve çok daha fazlasını sunuyor. Capsule360, gelişmiş video ve zaman atlamalı hareket modları sunan akıllı telefonlar, aksiyon kameraları ve SLR veya Aynasız Kameralar gibi her türlü video cihazı ile uyumlu.